Türkiye savaştaki Suriye’den 20 bin ton buğday alacak

Suriye’den zeytinyağı alınması geçtiğimiz yaz tartışmalara neden olurken Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Şanlıurfa Merkez Şube Müdürlüğü de Suriye’den hububat almaya hazırlanıyor.





Kamu İhale Kurumu’na bağlı Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yayımlanan ihale bilgilerine göre, Suriye’nin Tel Abyad bölgesinden alınacak olan 20 bin ton hububat TMO’nun Şanlıurfa Merkez Şube Müdürlüğü’ne bağlı depolara taşınacak.





1 MİLYON 300 BİN TL’YE TAŞINACAK





Hububatların Türkiye’ye taşınması için yapılan ihaleye altı şirketin kaldığı belirtilirken 1 milyon 300 bin TL teklif veren Öz-Duy Uluslararası Taşımacılık Şirketi ile 3 Ocak tarihinde sözleşme imzalandığı açıklandı.





Sözleşmeye göre şirket 30 Haziran tarihine kadar, yaklaşık altı boyunca Tel Abyad’daki hububatları Şanlıurfa’ya taşıyacak.





ÜRETİM HER YIL AZALIYOR





TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, BirGün’e yaptığı açıklamada “Türkiye’de 21 milyon dönümlük alanda buğday ekimi yapılıyordu bu rakam 19 milyon dönüme kadar geriledi. Türkiye’nin 82 milyon nüfus var ve dört milyon Suriyeliyi de dahil ettiğimizde bu rakam 86 milyonu buluyor. Yani 86 milyon insanı doyurmak için bizim 21 milyon ton buğday üretmemiz gerekiyor fakat biz 19 milyon buğday üretimi yapıyoruz. Geçmiş yıllara göre üç milyon ton daha az buğday elde ediyoruz. İktidar aradaki farkı ihraç ederek kapatmaya çalışıyor” diye konuştu.





DAHA ÖNCE ARPA DA ALINMIŞTI





TMO, Suriye’nin Çobanbey İlçesinde bulunan arpaların Türkiye’ye taşınması için iki defa ihale yaptı. TMO Gaziantep Şube Müdürlüğü, Çobanbey geçici işyerinde bulunan arpanın karayolu ile Gaziantep’e taşınması için bir şirketle yaklaşık beş aylık sözleşme imzaladı. Bu şirkete de toplam 1 milyon 117 bin TL ödendi. TMO Gaziantep Şube Müdürlüğü 23 Aralık tarihinde de Çobanbey’den Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis’e karayolu ile arpa taşınması için bir başka ihale daha yaptı. İhaleye 1 milyon 260 bin TL teklif veren şirketin ihaleyi kazandığı açıklandı.