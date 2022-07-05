Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye , Schengen vizesine itiraz etti /05 Temmuz 2022 10:45

Türkiye , Schengen vizesine itiraz etti

Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelere girişte çektiği vize çilesi, bir rapor halinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (AKPM) sunuldu. Rapor, AKPM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Rapora göre 2014 yılında yüzde 4 olan Schengen vize reddi, 2020’de yüzde 12.7’ye yükseldi.

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Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (AKPM) Schengen Vize sisteminin kötüye kullanıldığına ilişkin itirazını yaptı. AKPM komisyonunda kabul edilen rapor, 2014 yılında yüzde 4 Schengen vize reddinin, 2020 yılı itibarıyla yüzde 12.7’ye yükseldiğini ortaya koydu. Raporda, gereksiz ve çok fazla belge istendiği, ücretin yüksek olduğu, yüz yüze başvurma zorunluluğu gibi konulara itiraz edildi.

AKPM’de, “Schengen Bilgi Sisteminin Avrupa Konseyi Üye Devletleri Tarafından Siyasi Güdümlü Bir Yaptırım Olarak Kötüye Kullanılması” raporunun görüşmeleri geçtiğimiz hafta Strazburg’da yapıldı. AKPM üyesi AK Parti Milletvekili Ziya Altunyaldız’ın sunduğu rapor, komisyonda kabul edildi. Rapor, Genel Kurul’a sunularak tavsiye kararı niteliği kazanacak. Raporda, şu görüşler yer aldı:

ORTAK STANDART YOK

“Kimi uygulamalarda Schengen bölgesindeki devletlerin, bireylerin kendi topraklarına erişimini reddettiği gözlemlenmektedir. Schengen Bölgesi’ndeki devletler, Schengen Bilgi Sistemi’ni asgari bir ortak standartla kullanmalıdır. Sistemdeki bilgilerin kullanımı, insan haklarını, özel ve aile hayatına saygı hakkını, seyahat özgürlüğü hakkını ihlal etmemelidir.

VİZE RETLERİ HIZLA ARTTI

2014 yılında yüzde 4 oranında olan Schengen vize başvurusu ret oranı hızla yükselerek 2020 yılı itibarıyla yüzde 12.7’ye kadar yükselmiştir. Bahse konu durumu etkileyen faktörler arasında Schengen Bilgi Sistemi’nin kötüye kullanımı olabilmektedir. Ülkemizdeki işinsanlarının yaşadığı vize başvuru sorunları da dikkat çekicidir.

Özellikle ticari faaliyette bulunmak isteyen Türk vatandaşları seyahatlerinin gerçekliğini, konaklamalarını, ulaşımlarını kanıtladıkları halde vize başvuru süreçlerinde sıkıntılar yaşamaktadırlar.”

SİYASETE ALET OLMASIN

Raporda, üye devletlere ‘Schengen Bilgi Sistemi’ne girilen verilerin kontrol edilmesi, bu bilgilerin birey aleyhine siyasi saikle kullanılmaması, şeffaflık ve yeterli izleme-doğrulama mekanizmalarının uygulanması, kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlere katılmayı engelleyen uygulamaların durdurulması, bireylerin Schengen’e üye ülkelere girişinin kabul edilmemesi ya da kısa süreli vize reddinden önce bilgilerin doğrulanması’ uyarısı yapıldı.


ÇOK BELGE ÇOK PARA

Avrupa’ya sunulan raporda, Türk vatandaşlarının vize süreçlerine ilişkin ‘gereksiz ve çok fazla belge talep edilmesi, ücretlerin yüksekliği, tek girişli ve kısa süreli vize basılması, vizenin gitme amacı ortadan kalktıktan sonra basılması, yüz yüze başvuru zorunluluğu’ gibi sorunlar sıralandı.

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