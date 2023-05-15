Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye seçimleri Yunanistan basınında /15 Mayıs 2023 23:47

Türkiye seçimleri Yunanistan basınında

Yunanistan basınında, Türkiye'deki seçimler öncesi Millet İtitfakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışı önde bitireceği kanısı hakimdi. Bu nedenle Yunan medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda ilk sırada yer alması karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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Stelyo Berberakis'in BBC Türkçe'de yer alan haberine göre Yunanistan'da birçok analistin, "Erdoğan’ın; iktidarda yıpranması, Türkiye'nin ekonomik durumu ve rüzgarın muhalefet partilerinden esmesi nedeniyle seçimleri kaybedeceği” yönündeki görüşleri en azından ilk tur sonrası boşa çıkmış oldu.

Athens Voice dergisi seçim sonuçları ile ilgili olarak “Türkiye’de seçmenler, milliyetçilik, popülizm ve din unsurlarını, ekonomik durumun üstünde tuttu” yorumunu yaptı.

TA NEA gazetesi “Son dakikaya kadar büyük heyecan” dediği manşet haberinde “Erdoğan’ın tüm baskıları göğüslemeyi başardığını ancak 2.turda son sözün Sinan Oğan’a oy veren seçmenlerde olacağını” yazdı.

Dimokratia gazetesi de “Erdoğan 7 canlı çıktı” dediği manşet haberinde “Erdoğan’ın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’a fark atarak, tüm anket şirketlerini hezimete uğrattı” görüşüne yer verdi.

Radyo ve TV kanallarının haber bültenlerinde birinci sırayı oluşturan haberlerde ise genel olarak, “Türkiye’deki seçimlerin en büyük galipleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun partisi AKP’ye destek veren MHP oldu” gibi ifadelere yer verildi.

Yunan basını geçen hafta Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun Yunanistan’a verdikleri “barış, diyalog ve işbirliği” mesajlarına geniş yer ayırmıştı.

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun “deprem sonrasında iki ülke arasında esen olumlu havadan yararlanarak anlaşmazlık konularının diyalog yoluyla çözülebileceği" yolundaki ifadeleri Yunanistan'da gerek Başbakan Kiryakos Miçotakis gerekse de Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.

Yunanistan’da Pazar günü yapılacak genel seçimlere hazırlanan Miçotakis ise son basın toplantısında “Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanırsa ona, diyalog çağrılarımızı yineleyeceğim. Bir görüşme de talep edebilirim” dedi.

Dendias da, “iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için özellikle enerji konularında işbirliğini öngören bazı düşünceleri olduğunu” söylemişti.
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