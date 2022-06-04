CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe’de Maltepe Forum ‘Yeni Dönemde AB ve Türkiye’ Toplantısı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Avrupa Birliği’ne tam üyeliği hedeflerimiz arasında görüyoruz.” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından bazı bölümler şöyle:







-Biz, Türkiye’nin Avrupa’nın bu yeniden inşa sürecinde rol alması, katkı sağlaması gerektiğine inanıyoruz. İçinden geçtiğimiz bu süreçte AB yol haritasının kısaca şöyle olması gerektiğine inanıyoruz: Vize serbestiyesi sürecinin hız kazanması gerekmektedir. Türkiye, Yeşil Mutabakatı öncelikli hedef olarak belirlemelidir.







-23. Yargı ve Temel Haklar ve 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, bu fasıllara konulan blokaj kaldırılmalıdır. Bu konuda Yunanistan ve GKRY muhalefetine karşı Türkiye’nin yalnız bir ülke olarak bırakılmaması gerekmektedir. Kuşkusuz Türkiye’nin yani bizim de bu fasılların yerine getirmesi gerekir. Bunun da bilincindeyiz.





-Terörle mücadele yasası, uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilmelidir.





-Kamuda şeffaflık öncelenmeli, bunun için gerekli altyapı oluşturulmalıdır.





-Kişisel verilerin korunması ve kişisel verilerle ilgili kurulan kurulun tam bağımsız olması sağlanmalıdır.





-Gümrük birliğinin modernizasyonu için Türkiye ve Avrupa karşılıklı olarak yükümlülüklerini yerine getirmelidir.





-Enerji güvenliği konusunda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yalnızlaştırılmasının önüne geçecek politika hamleleri yapılması gerekmektedir. AB ülkeleri GKRY ve Yunanistan güdümünde hareket etmemelidir. Haklı olarak sormamız gerekiyor. Doğu Akdeniz Doğal Gaz Forumu’nda Türkiye neden yer almıyor. Türkiye, bu sorunun yanıtını almak zorundadır.





-Mülteci ve sığınmacı konusunda Türkiye sığınmacıları tutmak zorunda olan bir ülke konumuna sokulmamalıdır. Biz Türkiye ile AB’nin sığınmacı sorununda ortak sorumluluk ve külfet üstlenerek yaklaşmalarını beklerdik.