Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye 'silahlanıyor' /30 Mayıs 2022 07:44

Türkiye 'silahlanıyor'

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinde yaşanan silahlı saldırıda 19'u çocuk 21 kişinin hayatını kaybetmesi, ülkede silah satışına kolayca erişimi sağlayan yasaları yeniden tartışmaya açtı. Her ne kadar Güney Amerika ülkeleri nüfusa oranla ateşli silahlardan kaynaklanan cinayet oranında ilk sıralarda olsa da, ABD, gelişmiş ülkeler arasında açık ara önde bulunuyor.

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ABD'de silah satışına izin veren yasalar, silahlı saldırılar sonrası gündeme gelse de Cumhuriyetçilerin itirazları nedeniyle uzlaşıa varılamıyor. Teksas eyalet meclisi, bireylerin ruhsatsız şekilde silah taşımasına da izin veren yasa teklifini kabul etmişti.

Son verilere bakıldığında ABD'de 100 kişiye 121 silah düşerken bu Almanya ve Fransa gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde 20'nin altına düşüyor.


Avrupa'da Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Arnavutluk gibi Balkan ülkelerinde kişi başına düşen ruhsatlı ya da ruhsatsız silah sayısı Batı Avrupa ülkelerine göre iki katına yükseliyor.

İsviçre merkezli Small Arms Survey'e göre Türkiye'de silah sahibi olanların sayısı da artıyor. Verilere göre 2007 yılında Türkiye'de her 100 kişiye 12.5 silah düşerken bu oran 2017 yılında 16.50'ye yükseldi.


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Silah sayısında ise 2007 yılında 9 milyon tahmini silah bulunurken bu sayı 2017'de 13 milyon 249 bine yükseldi.

ABD, sivillerin sahip olduğu silah sayısında ilk sırada. Ülkede her 100 kişiye 121 silah düşüyor.

Dünyada ülkelerin büyük çoğunluğu sivilleri silah satın almaları için ruhsat şartına bağlıyor. ABD'de ise federal kanunlarına göre ise silah satışında ruhsat zorunluluğu yok. Ancak bazı eyaletler, farklı özelliklerdeki silahlara kısıtlama getirebiliyor.
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