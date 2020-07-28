Türkiye sınırdışı etti, Almanya IŞİD şüphesiyle tutukladı

Şüpheli kadının 2015’te 4 yaşındaki kızıyla IŞİD’e katılmak amacıyla Suriye’ye gittiğini belirten savcılık, örgütün “evlendirme ajansı” sayesinde Alman uyruklu bir IŞİD üyesi ile tanıştığını belirtti.







Euronews'te yer alan habere göre kadının IŞİD mağdurlarına ait bir evde bu kişiyle birlikte yaşadığı ve Yezidi bir kadını hizmetçi olarak kullandığı sanılıyor.





Bu sebeple de hakkındaki ithamlar arasında yabancı bir terörist organizasyona üyeliğin yanında insan hakları ve mülkiyet ihlalleri ile savaş suçlarına yataklık gibi suçlamalar da bulunuyor.





Alman asıllı kadın hakkındaki diğer bir suçlama da çocuğuna karşı bakım görevini yerine getirmeme.





Savcılık, IŞİD’in Suriye’de geriletilmesinin ardından Kürt yetkililerin şüpheli kadını gözaltına alarak Türkiye’ye gönderdiğini belirtiyor.