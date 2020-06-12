Türkiye sınırımda çekirge istilâsı

Doğu Afrika’da başlayarak Türkiye sınırlarına kadar dayanan çekirge istilâsı, Hatay’ın Amanos Dağları’nda bulunan 3 yayladaki bahçelerde görüldü.





Hatay’ın Belen, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki Amanos Dağları’nda bulunan 3 yayladaki bahçeleri çekirgeler istilâ etti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine durumu bildiren yayla sakinleri, çekirgelerin bahçelere zarar verdiğini söylediler. Ekipler ise bölgede ilaçlama çalışmaları başlattı.





Geçtiğimiz aylar içerisinde Afrika’da görülen çekirge istilâsına ilişkin BM tarafından yapılan yeni uyarıda istilânın üçüncü dalgasının olacağı ve diğer dalgaların 4 kat daha büyük olacağı duyurulmuştu.





Hatay’ın Atik, Fenk ve Eşmişek yaylarındaki bahçelerinde çok sayıda tarla çekirgesi olarak bilinen “madrap” ve “güdük” türü çekirgeleri görenler, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine ekipler, söz konusu bölgelerde incelemelerde bulundu. Ekipler yayla sakinlerine ücretsiz ilaç dağıtarak, bölgede ilaçlama çalışması başlattı.





İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI





Yaylalarında çekirgelerin her geçen gün çoğaldığını aktaran Çalışkan, “Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdik. Onlar da sağ olsunlar bölgede inceleme yaparak, gerekli ilaçları bizlere sağladılar. Ziraat mühendisleri kontrolünde bahçelerimizde ilaçlama çalışması başlattık” dedi.



