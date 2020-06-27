'Türkiye sınırın altına düştü'

IMF raporunda Türkiye, Güney Afrika ile birlikte “rezerv yeterlilik” sınırının altına düşenler arasında gösterildi. Raporda borçların yeniden yapılandırılmasının maliyetli olacağına dikkat çekildi.
IMF, “Finansal koşullar hafifledi ancak iflas tehdidi büyük” başlığıyla Küresel Finansal İstikrar Raporu'nu güncelledi.
Raporda ülkelerin döviz yeterliliği ve dış finansman gereksinimine dikkat çeken IMF, mevcut ortamda daha fazla borcun yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç olan ülkelerin yüksek maliyetle borçlanabilecekleri için daha büyük risk aldıklarını belirtti.
Yeniden yapılandırma gereksinimi olan bazı ülkelerin ayrıca düşük rezerv yeterliliğine de sahip olduklarına dikkat çekti. Bu kapsamda Türkiye rezerv yeterlilik sınırının altına düşen ülkeler arasında gösterildi. Türkiye bu listede Mısır, Şili ve Güney Afrika ile birlikte yer aldı.
Cari denge ve bir yıl içinde vadesi gelecek borçların toplamında oluşan dış finansman gereksinimlerinin GSYH'ya oranında ise Türkiye, Polonya ve Malezya en kırılgan ülkeler arasında gösterildi.
Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Altınbaş Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “Rezerv yeterliliği ve dış finansman gereksinimi bileşenlerini birlikte düşününce ülkemizin hem Merkez Bankası rezervleri yetersiz hem de dış kaynak gereksinimi yüksek ülke özellikleri ile döviz sıkıntısı içinde çırpındığı görülüyor” değerlendirmesinde bulunuyor.
Kozanoğlu şunları söyledi:
“Türkiye'nin bir yıl içerisinde vadesi gelecek 164.6 milyar dolar borcu bulunuyor. 2020'nin ilk dört ayında 12.9 milyar dolara varan cari açığın yıl sonunda 30 milyar dolara dayanması beklenebilir. Böylelikle dış finansman ihtiyacının 195 milyar doları bulacağı görülüyor.
Swap benzeri mekanizmalarla net döviz rezervlerinin eksilere düşmesini göz ardı etsek bile, altın dahil 91.5 milyar dolar döviz rezervinin 195 milyar dolar dış finansman gereksinimine oranı yüzde 47 oranıyla tehlike sınırlarının altındadır.
Mayıs sonu itibarıyla net uluslararası rezerv 28 milyar dolar olarak, swap hariç net uluslararası rezerv ise eksi 27.3 milyar dolar olarak hesaplandı.”