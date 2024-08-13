Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye sınırında üst üste 2 deprem! Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana’dan hissedildi /13 Ağustos 2024 08:56

Türkiye sınırında üst üste 2 deprem! Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana’dan hissedildi

Türkiye'ye komşu olan Suriye'de 5,2 büyüklüğünde depremin ardından 3,8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Sarsıntı özellikle Hatay'da şiddetli şekilde hissedildi. Depremin ayrıca Şanlıurfa, Adana, Adıyaman, Gaziantep'te de hissedildiği öğrenildi.

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Şubat depremlerinde sarsılan illerimiz bu gece yarısı iki kez daha deprem tedirginliği yaşadı. Suriye'de meydana gelen deprem Hatay'da şiddetli şekilde hissedildi.

AFAD'DAN DEPREM SONRASI AÇIKLAMA

AFAD, saat 23.56'da merkez üssü Suriye'nin Hama şehri olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Hatay'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Hama bölgesinde saat 00.02'de 3,8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
AFAD Duyurdu: Suriye'de Deprem! Hatay'dan HissedildiAFAD Duyurdu: Suriye'de Deprem! Hatay'dan Hissedildi

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Suriye’nin Hama bölgesinde saat 23.56 sıralarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 19 kilometre derinliğinde olan deprem Türkiye’nin en güneyindeki Hatay'da ve Gaziantep'te hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktılar.

HATAY VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Depremle ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, “12.08.2024 Pazartesi saat 23.56’da AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Hama (Suriye) merkezli 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı depremden etkilenen Yayladağı ilçe merkezine AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.
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