Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye sıra beklerken BRİCS'e Nijerya'yı aldılar /18 Ocak 2025 13:36

Türkiye sıra beklerken BRİCS'e Nijerya'yı aldılar

Türkiye'nin Avrupa Birliği macerası tam bir sürüncemeye dönüşmüş durumda. Avrupa Birliği ülkeleri bir dönem Türkiye'nin üyeliğini yüksek sesle dile getirirken artık kimsenin tam üyelik beklentisi kalmadı. Bunun üzerine Türkiye BRİCS'e yönelip üye olmak için 2024'te resmen başvuruda bulundu. Türkiye'nin talebine henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt verilmezken bugün Nijerya BRİCS'e resmen üye oluyor.

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Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, BRICS'e ortak ülke statüsüyle katıldı. Brezilya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Nijerya’nın 17 Ocak 2025 itibarıyla BRICS’in dokuzuncu resmi ortağı olduğu duyuruldu.

"BRICS’in dönem başkanlığını yürüten Brezilya hükümeti, bugün, 17 Ocak 2025 itibarıyla Nijerya’nın bu grubun ortak ülkesi olarak resmen kabul edildiğini duyurur" ifadeleriyle yapılan açıklamada, Nijerya’nın BRICS ile uyumlu çıkarlarına ve küresel yönetişimdeki aktif rolüne vurgu yapıldı. Nijerya, Belarus, Bolivya, Küba, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan’dan sonra ortak ülke statüsü kazanan dokuzuncu ülke oldu.

Güney-Güney İş Birliği ve BRICS’in Yükselişi

2009 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan BRICS, 2011 yılında Güney Afrika’nın katılımıyla genişlemişti. Başlangıçta yatırım ve finansal iş birliği için oluşturulan platform, zamanla güvenlik ve küresel yönetişim reformu gibi konuları da gündemine aldı.

BRICS, 2024 yılında İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni tam üye olarak kabul etmiş, Ocak 2025’te Endonezya da tam üyeler arasına katılmıştı.

Ortak Ülke Statüsü Nedir?

Ekim ayında Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenen BRICS zirvesinde onaylanan “ortak ülke” statüsü, tam üyelik için bekleyen 30’dan fazla ülkeye alternatif bir seçenek sunuyor. Bu statü, ülkelerin BRICS ile daha yakın ekonomik ve diplomatik ilişkiler kurmasına olanak tanıyor.
Türkiye de Sırada Bekliyor

Türkiye, 2024 yılı Eylül ayında BRICS üyeliği için resmi başvuruda bulunmuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kasım ayında TVNet’e verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'nin (BRICS) üyeliğine ilişkin statüsüne gelince, Türkiye'ye ortak üyelik statüsü teklif ettiler"

Ancak Türkiye’nin bu teklifi kabul edip etmediğiyle ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı.
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