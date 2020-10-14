Türkiye- Sırbistan maçı ilk 11'leri belli oldu

Maçı, Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan hakem Georgi Kabakov yönetecek. Kabakov’un yardımcılıklarını aynı ülkeden Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov olacak.







Türkiye’nin sahadan yenik ayrılması durumunda ligden düşme tehlikesi var.





Takımların ilk 11’leri de belli oldu:





Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz





Sırbistan: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic



