Samanyolu Haber /Spor / Türkiye- Sırbistan maçı ilk 11'leri belli oldu /14 Ekim 2020 20:48

Türkiye- Sırbistan maçı ilk 11'leri belli oldu

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki dördüncü maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.Türk Telekom Stadı’nda oynanacak mücadele TSİ 21.45’te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor’dan şifresiz olarak yayınlanacak.

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Maçı, Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan hakem Georgi Kabakov yönetecek. Kabakov’un yardımcılıklarını aynı ülkeden Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov olacak.

Türkiye’nin sahadan yenik ayrılması durumunda ligden düşme tehlikesi var.

Takımların  ilk 11’leri de belli oldu:

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Sırbistan: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic

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