Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Sırbistan'a polis gönderiyor... /11 Şubat 2020 10:08

Türkiye Sırbistan'a polis gönderiyor...

Türkiye ilk kez yabancı bir ülkeye, sınır kapılarında aranan kişileri yakalamak gerekçesiyle polis gönderiyor.

SHABER3.COM

Türk polisi, Sırp sınır kapılarında kendi üniforması ile kontroller yaparak, Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Sırbistan'a giden ve Avrupa'ya geçmek isteyen aranan kişileri  yakalamaya çalışacak.

Sözcü'nün haberine göre, Türk polisi, Sırp güvenlik güçleri ile gümrük kapılarında ortak devriye görevi yapacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sırbistan Başbakan Yardımcısı Stefanoviç'in imzaladığı anlaşma, 7 Şubat günü TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a kanun teklifi olarak Meclis'e sunuldu.

Teklifin gerekçesinde, “Sırbistan ile ortak devriye yürütülmesi, sahte seyahat belgeleri ile Avrupa ülkelerine kaçma teşebbüsünde bulunabilecek kişilerin tespitinde faydalı olacaktır” denildi. 
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