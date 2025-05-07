Türkiye Sivas'ta yaşanan vahşeti konuşuyor!

Olay saat 23.30 sıralarında Kılavuz Mahallesi 58'inci Sokak'ta bulunan İdil Apartmanı’nda 12’nci katındaki dairede meydana geldi.





EVE GİREN ANNE ÇOCUKLARI ÖLÜ OLARAK BULDU





Sözcü'de yer alan habere göre uzun süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen anne A.Ş., gece geç saatlerde eve geldiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. A.Ş. eve girdiğinde çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'i kanlar içinde hareketsiz buldu.





Annenin feryatları üzerine komşuları 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şimşek kardeşlerin hayatını kaybettiği tespit edildi.





ELLERİ ARKADAN BAĞLANMIŞ

Kesici aletle boğazlarının kesildiği öğrenilen kardeşlerin de ellerinin plastik kelepçeler ile arkadan bağlandığı tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme başlattı.





5 SAAT BİNADA KALAN, MASKE, GÖZLÜK VE ŞAPKALI ŞÜPHELİ ARANIYOR





Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saat 17.00 sıralarında yüzündeki maskenin yanı sıra gözlük ve başındaki şapka ile kimliğini gizlemeye çalışan bir şüpheliyi tespit etti. Yaklaşık 5 saat sonra 22.00 sıralarında elinde poşet ile binadan ayrılan ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda iki kardeşi öldürdüğü tahmin edilen şüphelinin yakalanması için polis, çalışma başlattı. Şüphelinin binadan çıktıktan sonra yaya olarak uzaklaştığı bilgisine ulaşan ekipler çevrede araştırma yaptı. Arama çalışmaları devam ediyor





VALİLİKTEN AÇIKLAMA





Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, olay anında evde yalnız olan U.Ş. ve kardeşi M.Ş'nin bıçaklı saldırı sonucu hayatlarını kaybettiklerinin tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:





"Bu menfur olayın aydınlatılması, faillerin bir an evvel yakalanması için Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışmalara başlanmış olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir."