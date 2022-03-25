Türkiye sonunu getiremedi

FIFA 2022 Dünya Kupası eleme maçında Porto'da Portekiz ile karşılaşan Türkiye son dakikalara kadar başa baş götürdüğü mücadeleyi 3-1 kaybetti.





Maça hızlı başlayan Portekiz geliştirdiği üst üste ataklarda sayı bulamazken gol perdesini 15. dakikada Otavio açtı: 1-0.





Portekiz'in golünden sonra rakip kalede daha çok görünmeye başlayan milliler beraberlik golünü ararken bu kez 42. dakikada Diogo Jota'nın kafa golüyle skor 2-0'a geldi.





İlk devrenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Portekiz soyunma odasına 2-0 önde giden ekip oldu.





İkinci yarıda da karşılıklı ataklar yaşanırken organize bir şekilde rakip kaleye giden milliler 66. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle farkı bire indirdi: 2-1.





Bu dakikadan sonra yapılan oyuncu değişiklikleriyle beraberliği kovalayan Türkiye, Enes'e ceza sahası içinde yapılan müdale sonrasındaki VAR incelemesiyle penaltı kazandı.





85. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz topu dışarı atınca milliler beraberlik fırsatından yararlanamadı.





Maçın sonuna 5 dakikalık uzatma süresi eklendl.





90+4'te ise Nunes Portekiz'i 3-1 öne geçiren golü kaydetti.





Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele Portekiz'in galibiyetiyle sona erdi.





Türkiye turnuvaya veda ederken, Portekiz'in bir sonraki maçtaki rakibi ise deplasmanda İtalya'yı 1-0'la geçen Kuzey Makedonya oldu.









