Samanyolu Haber /Spor / Türkiye sonunu getiremedi /25 Mart 2022 00:43

Türkiye sonunu getiremedi

Türkiye'nin FIFA 2022 Dünya Kupası yolunda Portekiz ile deplasmanda karşılaştığı mücadele Portekiz'in 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Skor 2-1'ken Türkiye 85. dakikada Burak Yılmaz'la bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.

SHABER3.COM

FIFA 2022 Dünya Kupası eleme maçında Porto'da Portekiz ile karşılaşan Türkiye son dakikalara kadar başa baş götürdüğü mücadeleyi 3-1 kaybetti.

Maça hızlı başlayan Portekiz geliştirdiği üst üste ataklarda sayı bulamazken gol perdesini 15. dakikada Otavio açtı: 1-0.

Portekiz'in golünden sonra rakip kalede daha çok görünmeye başlayan milliler beraberlik golünü ararken bu kez 42. dakikada Diogo Jota'nın kafa golüyle skor 2-0'a geldi.

İlk devrenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Portekiz soyunma odasına 2-0 önde giden ekip oldu.

İkinci yarıda da karşılıklı ataklar yaşanırken organize bir şekilde rakip kaleye giden milliler 66. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle farkı bire indirdi: 2-1.

Bu dakikadan sonra yapılan oyuncu değişiklikleriyle beraberliği kovalayan Türkiye, Enes'e ceza sahası içinde yapılan müdale sonrasındaki VAR incelemesiyle penaltı kazandı.

85. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz topu dışarı atınca milliler beraberlik fırsatından yararlanamadı.

Maçın sonuna 5 dakikalık uzatma süresi eklendl.

90+4'te ise Nunes Portekiz'i 3-1 öne geçiren golü kaydetti.

Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele Portekiz'in galibiyetiyle sona erdi.

Türkiye turnuvaya veda ederken, Portekiz'in bir sonraki maçtaki rakibi ise deplasmanda İtalya'yı 1-0'la geçen Kuzey Makedonya oldu.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye sonunu getiremedi Sonraki Haber >>

Ukrayna, Rus savaş gemisini vurdu

Ukrayna, Rus savaş gemisini vurdu

Bir Firavun Yöntemi Olarak İşkence

Bir Firavun Yöntemi Olarak İşkence

Berat Albayrak ve Nebati'yi kızdıracak video!

Berat Albayrak ve Nebati'yi kızdıracak video!

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan videosu

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan videosu

Akşener'den Erdoğan'a tepki

Akşener'den Erdoğan'a tepki

Süleyman Soylu gidici

Süleyman Soylu gidici

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Muhalif sesleri susturamazlar

Muhalif sesleri susturamazlar

Brüksel’de sanatlı eylem

Brüksel’de sanatlı eylem

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:40:21