Türkiye sosyal medyada bunu tartıştı: 'Bahçeli öldü mü?'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öldüğü iddiaları sosyal medyada tartışıldı.







Dikkat çeken iddia üzerine gözler MHP'den yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Söz konusu iddialar üzerine MHP kaynakları Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.





Buna göre, Bahçeli’nin öldüğü iddiaları MHP yetkilileri tarafından yalanlandı.





MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:





"Sayın Genel Başkanımızı hedef alan ve sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla alakalı çabalar partimiz tarafından tespit edilmiş ve gerekli bilgiler (dezenformasyonu üreten ve yayan sosyal medya hesapları) İçişleri Bakanlığı ile paylaşılmıştır. Emniyet Teşkilatımız konuyla ilgili tahkikatlarını vakit kaybetmeksizin başlatmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."