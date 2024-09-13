Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye sosyal medyada bunu tartıştı: 'Bahçeli öldü mü?' /13 Eylül 2024 08:17

Türkiye sosyal medyada bunu tartıştı: 'Bahçeli öldü mü?'

Sosyal medyada MHP lideri Devlet Bahçeli’nin öldüğü iddia edildi. Söz konusu iddia üzerine MHP kaynakları Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öldüğü iddiaları sosyal medyada tartışıldı. 

Dikkat çeken iddia üzerine gözler MHP'den yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Söz konusu iddialar üzerine MHP kaynakları Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

Buna göre, Bahçeli’nin öldüğü iddiaları MHP yetkilileri tarafından yalanlandı. 

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

"Sayın Genel Başkanımızı hedef alan ve sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla alakalı çabalar partimiz tarafından tespit edilmiş ve gerekli bilgiler (dezenformasyonu üreten ve yayan sosyal medya hesapları) İçişleri Bakanlığı ile paylaşılmıştır. Emniyet Teşkilatımız konuyla ilgili tahkikatlarını vakit kaybetmeksizin başlatmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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