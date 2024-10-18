Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne kayyım /18 Ekim 2024 10:56

Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne kayyım

İçişleri Bakanlığı, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir’i görevden aldı.

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TSYD üyesi bir gazetecinin eşinin derneğin Levent’teki tesisinin yüzme havuzuna başörtülü olduğu gerekçesiyle alınmadığı iddiası üzerine İstanbul Valiliği soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. 

TSYD, konuyla ilgili "Derneğimiz üyelerinin arasında asla ayrım yapmayan bir kurumdur. TSYD havuzunun her üyemizin hizmetinde olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz" açıklamasını yapmıştı. Ancak 1.5 aylık soruşturmanın ardından İçişleri Bakanlığı, TSYD’nin olayda kabahatli olduğunu belirtip Tongsir’i görevden aldı.

Bakanlığın, Oğuz Tongsir’in yerine kayyum başkan atayacağı öğrenildi. Tongsir, bakanlığın görevden alma kararına karşı hukuki haklarını kullanıp mahkemeye itirazda bulunacak.


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