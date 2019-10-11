Samanyolu Haber /Gündem / "Türkiye, Suriye'de ABD'yi vurdu" iddiası /11 Ekim 2019 23:31

"Türkiye, Suriye'de ABD'yi vurdu" iddiası

Türkiye'nin Suriye'de başlattığı askeri operasyonda yanlışlıkla ABD Özel Kuvvetleri'ne bağlı askerleri vurduğu iddia edildi.

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Newsweek dergisi Türkiye’nin Kobani’de ABD Özel Kuvvetleri’ne ait birliği yanlışlıkla vurduğunu ileri sürdü. Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili de Suriye'nin kuzeyinde Kobani'de bir ABD üssü yakınlarında bir patlama olduğunu belirtti.

Newsweek dergisi Türkiye’nin Kobani’de Meştenur Tepesi’nde ABD Özel Kuvvetleri’ne ait bir askeri birliği yanlışlıkla vurduğunu yazdı.

Dergi bir Iraklı Kürt istihbarat yetkilisi ile bir üst düzey Pentagon yetkilisine dayandırdığı haberinde, Türkiye’nin “Barış Pınarı Harekatı” sırasında ABD askerlerinin bulunduğu Meştenur Tepesi’ne topçu ateşi açtığını kaydetti.

Habere göre Pentagon yetkilisi Türk kuvvetlerinin ABD askerlerinin pozisyonlarını “biliyor olması gerektiğini” söyledi ve tepedeki ABD askerlerinin sayısının 15 ila 100 olduğunu ifade etti.

CNN'in Pentagon muhabiri ise, top mermisinin ABD özel kuvvetleri üssüne yakın bir noktaya düştüğünü söyleyerek, henüz yaralı bilgisinin gelmediğini belirtti.

Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili de Suriye'nin kuzeyinde Kobani'de bir ABD üssü yakınlarında bir patlama olduğunu, ilk bilgilere göre ABD personeli arasında yaralanan olmadığını söyledi.
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