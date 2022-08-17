Türkiye Suriye'ye hava saldırısı mı düzenledi?

Suriye Devlet Televizyonu ve haber ajansı, Türk savaş uçaklarının bu noktaları öğleden sonra 14.37 ve 15.00 arasında hedef aldığını ileri sürdü.



Suriye silahlı kuvvetlerinin hava saldırısına karşılık verdiği ve verilen karşılığın maddi kayıp ve can kaybına yol açtığı iddia edildi.



Haberde başka ayrıntı yer almadı. Türkiye tarafından bir açıklama ya da yorum henüz gelmedi.





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Kobani’de “TSK ve SDG ateş açtı” iddiası



Son gelişme öncesinde, Suriye’nin Kobani bölgesinden ateşlendiği ileri sürülen havan mermilerinin Gaziantep’in Karkamış ilçesi ve Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi kırsalına isabet ettiği belirtilmişti.



Kobani’de de Türk askerleri ve ABD’nin desteklediği Kürt güçlerinin ağır silahlarla birbirlerine ateş açtıkları, bir sivilin öldüğü iddia edildi.



Karkamış’a yapılan saldırıda ölen ve yaralanan olmazken, Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu’na düzenlenen saldırıda 1 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin ise yaralandığı açıklandı.



Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Birecik/Şanlıurfa hududunda bir kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefler derhal ateş destek vasıtaları ile vurulmuş, ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.



Türkiye 2016 yılından bu yana Suriye’nin kuzeyinde çok sayıda askeri operasyon düzenledi.



Bu operasyonlarda yüzlerce kilometrekarelik bölgeyi ele geçiren ve Suriye içinde yaklaşık 30 kilometre derinliğe kadar ilerleyen Türk silahlı kuvvetleri terör örgütü olarak gördüğü YPG’yi hedef aldı.



Ankara, Kürt grupların başını çektiği ve Suriye'nin kuzey ve doğu bölgelerini yöneten yarı özerk sistemi, sınırında ulusal güvenlik tehdidi olarak görüyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde Kobani ve ABD’nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından kontrol edilen diğer kasabaları içine alacak 30 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturmak için yeni bir harekat yapılacağını söylemişti.



SDG’nin önemli bir parçasını, Ankara’nın PKK uzantısı olarak gördüğü YPG oluşturuyor.