Türkiye SWIFT’in yerine Rus sistemine geçiyor

“Hedef ülke merkez bankalarıyla ödeme sistemlerinin uyumlu çalışması imkanları araştırılacak ve ticaretin güvenilirliğini güçlendirici ve hızlandırıcı önlemler alınacak” denilen cumhurbaşkanlığı programında, bunun için Rusya’nın SWIFT’e alternatif mesajlaşma sistemine yönelik inceleme çalışmalarının sürdürülerek Türkiye’de SPFS’nin kullanılmasına yönelik çalışmaların takip edileceği belirtiliyor.



Dünya çapında geçerliliği olan Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneğinin adının verilen SWIFT sistemi, dünya çapındaki finansal kurumların güvenli, standart ve güvenilir bir ortamda finansal işlemler hakkında bilgi gönderip almasını sağlayan bir ağ sağlıyor.





SWIFT’e alternatif olarak Rusya Merkez Bankası tarafından geliştirilen finansal transfer sistemi SPFS, ABD hükumetinin Rusya’yı SWIFT sisteminden ayırma tehdidinde bulunduğu 2014’ten bu yana geliştiriliyor.