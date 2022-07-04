Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, tahıl yüklü Rus gemisine el mi koydu? /04 Temmuz 2022 08:31

Türkiye, tahıl yüklü Rus gemisine el mi koydu?

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasly Bodnar, Türk gümrük yetkililerinin Ukrayna'nın 'çalıntı' olduğunu belirttiği tahıl yüklü Rus bandıralı gemiye el koyduğunu söyledi.

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Reuters'ın aktardığına göre Vasyl Bodnar Ukrayna ulusal televizyonuna yaptığı açıklamada "Tam bir işbirliği içindeyiz. Gemi şu anda limanın girişinde duruyor, Türkiye'nin gümrük yetkilileri tarafından alıkonuldu" dedi.

Ukrayna'da savcılık, daha önce Türkiye'den Rus bandıralı Zhibek Zholy kargo gemisini alıkoymasını istemişti.

Zhibek Zholy gemisinin pazar günü kıyıdan yaklaşık 1 km uzakta ve Karasu limanının dışında demirlediği görüldü.

Büyükelçi Bodnar, geminin kaderinin pazartesi günü yapılacak teftişler ve görüşmeler sonucu belirleneceğini belirterek, tahıla el konulmasını umduklarını dile getirdi.


Kiev yönetimini, Rusya'yı Ukrayna tahılını çalarak, aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelere satmakla suçluyor. Moskova ise bu iddiaları reddediyor.

Kazakistan merkezli KTZ, Zhibek Zholy adlı geminin şirketlerine ait olduğunu ancak yaptırım altında bulunmayan Rus Green-Line şirketi tarafından kiralandığını açıklamıştı.

Gemi takip verilerine göre Zhibek Zholy, cuma akşamı Türkiye'nin Karasu limanı yakınlarına demir atmıştı.

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın blokajı nedeniyle Ukrayna limanlarından çıkarılamayan tahılla ilgili 23 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Biz Ukrayna'nın malının gayrı meşru olarak uluslararası piyasada satılmasına da karşıyız, Türkiye'de de satılmasına müsaade etmeyiz" dedi.

Batılı ülkeler Rusya'yı, Ukrayna'nın tahıl ihraç etmesini engelleyerek küresel gıda krizine neden olmakla suçluyor. Moskova ise Batı'nın yaptırımları neden gösteriyor.
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