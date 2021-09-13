Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye tarafı Erdoğan'ın Biden ile görüşmesi için bastırıyor ama sonuç yok... /13 Eylül 2021 16:41

Türkiye tarafı Erdoğan'ın Biden ile görüşmesi için bastırıyor ama sonuç yok...

Ekonomist Remzi Özdemir Türk dışişlerinin dolar kurunda olumlu bir hava meydana getirmek adına ABD Başkanı Joe Biden ile Erdoğan’ın görüşmesi için bastırdığını öne sürdü.

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Ekonomist Remzi Özdemir Türk dışişlerinin dolar kurunda olumlu bir hava meydana getirmek adına ABD Başkanı Joe Biden ile Erdoğan’ın görüşmesi için bastırdığını öne sürdü.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun  faizi belirlemede çekirdek enflasyonu baz alacağını ima ettiği sözleri dolar kurunun yükselişine neden oldu. Dolar kuru Kavcıoğlu’nun o kritik açıklamasından sonra yükselişe geçerek 8.51 TL’ye kadar yükseldi.

Hükümetin seçimi kazanmak uğruna faizi indirmek zorunda olduğu bir çok ekonomist tarafından dile getirilirken yüzde 19.25’e yükselmiş enflasyon karşısında faiz indirmenin dolar kurunu yükselteceği de herkes tarafından biliniyor.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu daha önceki açıklamalarından faizi enflasyonun üzerinde tutacağız söylemleri piyasaları rahatlatsa da son yaptığı konuşmada enflasyonda yükselişin geçici olduğunu inandıklarını, gelişmiş ülkeler ve IMF’nin yönlendirmesinde olduğu gibi çekirdek enflasyon göstergelerini daha çok önemseyeceklerini vurguladı.

 Yüzde 16.25 olan çekirdek enflasyon baz alındığında şuanda yüzde 19 olan reel faizin 375 baz puan önünde oluğu görülüyor. Merkez Bankası’nın bu yıl için kalan PPK toplantılarında bu faiz indirimini gerçekleştirmesi dolar kurunun yeni rekorlara yelken açacağını gösteriyor.

ERDOĞAN ABD’YE DOLAR KURUNU DÜŞÜRMEYE GİDİYOR
Yeniçağ gazetesi ekonomi yazarı Remzi Özdemir ise bu duruma dikkat çektiği yazısında Erdoğan’ın dolar kuruna müdahale etmek için ABD’ye gitme ısrarında olduğunu yazdı.

Erdoğan Amerika'ya neden gidiyor? başlıklı yazıda Özdemir, ekonominin kötü gidişatına dolar kurunun önlenemez yükselişine değinirken bu şartlar altında Erdoğan’ın ABD’ye gidip Joe Biden ile olumlu bir havada geçmesini hayal ettiği bir toplantının peşinde olduğunu yazdı.

Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası'nın faiz kararı vereceği toplantıdan bir gün önce 19-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Liderler Zirvesi'ne Avrupa Birliği  ve ABD’den ülkelere mümkün olduğunca katılmaması ve video konferans şeklinde konuşma yapılması istendiği halde,  kalabalık bir heyetle ABD gideceğini,  Erdoğan'ın bu görüşmeyi gerçekleştirmesi halinde Türkiye'de özellikle belirli medya tarafından olumlu bir algı oluşturulacağını öne sürdü.

  Erdoğan yapacağı bu görüşmeyle 23 Eylül’deki Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası oluşabilecek dolar kuru ataklarının önüne geçmeye çalışsa da Özdemir yazısında “Ancak bu kez böyle olmayacak. AKP'nin değil ayı, günü bile kurtarması imkânsız.” Sözleriyle yatırımcıyı uyarmayı da ihmal etmedi.
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