Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye tarihçiliğinin efsanelerinden Prof. Dr. Zafer Toprak yaşamını yitirdi /03 Haziran 2023 18:53

Türkiye tarihçiliğinin efsanelerinden Prof. Dr. Zafer Toprak yaşamını yitirdi

Türkiye tarihçiliğinin efsaneleri arasında görülen Prof. Dr. Zafer Toprak yaşamını yitirdi.

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Türkiye’de tarihçiliğin efsanelerinden olan Prof. Dr. Zafer Toprak hayatını kaybetti.

Mehmet Ö. Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zafer Toprak’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Alkan paylaşımında, “Sizlere üzücü bir haber vermek zorundayım. Zafer Toprak hocamızı kaybettik. Çok üzgünüm. Çok değerli bir hoca, dost ve yoldaştı. İnandığı gibi bir öbür dünyası olsun” ifadelerini kullandı.

Toprak’ın Ahmet Seren takma adıyla yazdığı, Türkiye İşçi Sınıfı ve Tarihte 1 Mayıslar (1906-1925), İkinci Meşrutiyet’te Solidarist Düşünce: Halkçılık, İttihat ve Terakki’nin Paramiliter Gençlik Örgütleri, Türkiye’de Korporatizmin Doğuşu ve Osmanlı Narodnikleri: Halka Doğru Gidenler makaleleri alanında yeni açılımlar getiren ilk makaleler olmuştu.

ZAFER TOPRAK KİMDİR?

Zafer Toprak 1946 yılında doğdu.

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün kurucu başkanı oldu. Saint Joseph Fransız Lisesi'nin ardından 1969'da Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitiren Zafer Toprak, Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yaptı.

Tarih Vakfı'nın kurucuları arasında olan Zafer Toprak 2012 yılında "Darwin'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji" adlı eseriyle sosyal bilimler dalında Sedat Simavi Ödülü aldı.
ESERLERİ

1908-1918 Yılları Arasında Türk Milli Ekonomisi, Ankara, 1982;

Türkiye'de Tarımsal Yapılar 1923-2000, Ankara, 1988;

Sümerbank: Kurumsal Bir Tarih, İstanbul, 1990;

Ulusal Ekonomi - Ulusal Burjuvazi, İstanbul, 1995;

İttihat ve Terakki ve Devletçilik, İstanbul, 1995;

İmparatorluk Borçlarından Global Arzlara - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın Yükselişi, İstanbul, 1995;

Geçmiş için Bir Gelecek - Akbank'ın Kurumsal Tarihi, İstanbul, 1998;

İttihad - Terakki ve Cihan Harbi, İstanbul, 2003;

Türkiye'de Milli İktisat (Eserin 30. yılında yeniden özel baskı ile), İstanbul, 2012;

Darwin'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji, İstanbul, 2012;

Türkiye'de Popülizm 1908 - 1923, İstanbul, 2013;

Cumhuriyet'in Başarı Öyküsü Asım Kocabıyık, İstanbul, 1924-2012, 2014;

Türkiye'de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935), İstanbul, 2015;

Türkiye'de işçi sınıfı 1908-1946 (Tuba Akekmekçi ile), İstanbul, 2016
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