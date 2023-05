Türkiye tarihinin en kirli seçimi

Seçim dönemine damga vuranlardan biri de yandaş medyanın tutumu oldu. Özellikle ana akım medya, muhalefet büyük bir sansür uygularken CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na süre dahi vermedi, neredeyse bütün programlarda AKP’li isimler konuk edildi. Seçimin birinci turu için kozmik oda kurulduğu iddia edilen sözde devlet televizyonu TRT de AKP’nin bir propaganda aracına dönüştü. Bu süreçte TRT, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 48 saat, Kılıçdaroğlu’na ise sadece 32 dakika ayırdı. Özellikle medyanın bu tutumu hem ulusal hem de uluslararası kuruluşlardan büyük tepki aldı. Son olarak medyanın seçim sürecindeki tutumunu sert bir dille eleştiren Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), medyanın muhalefete karşı uyguladığı sansüre ilişkin açıklama gerçekleştirdi.





Bursa'da CHP'nin seçim kampanyası için kullandığı led ekranlar AKP'lilerin şikâyetiyle karartıldı.









Muhalefetin önüne taş koyan iktidar cenahı ise seçim kampanyalarını okul, cami ve kamu kurumlarında sergilemeye devam etti. Son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerinin kışlaya kadar girdiği iddia edildi. Sözcü'nün haberine göre Ankara'da Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu'nun tel örgüleri Erdoğan'ın posterleri ile donatıldı. Bir bölümü taşınan, halen eğitim verilen ve askeri sınavlar da yapılan birliğin tel örgülerine asılan posterlerde "Doğru adamla yola devam" ifadesi yer aldı.









Seçim dönemi muhalefete yönelik engellerin ardı arkası kesilmedi. Yandaş medya sansüründen pankart yasağına, provokasyonlardan montaj görüntülere kadar iktidar seçimi kazanabilmek için her türlü oyunu sergilemeye devam etti. 14 Mayıs’ta yapılan birinci tur seçimlerinin ardından birçok usulsüzlük, belgeleriyle ortaya çıktı. 28 Mayıs seçimine kısa bir süre kala yaşananlar ise tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini gösterdi.Erdoğan’ın medya üzerinden seçimleri kazanabilmek için her şeyi denediğini vurgulayan RSF, “Yıllar geçtikçe bağımsız gazetecilere yönelik topyekûn baskı ve hapis cezaları, devletin medya üzerindeki kontrolünün artırılması, Türkiye’nin en büyük özel medya grubunun hükümet yanlısı bir milyarder tarafından alınması Erdoğan’a ulusal medyanın yüzde 85’ini verdi” açıklamasını yaptı.Medyanın bu tutumunun seçim güvenliğinin açıkça baltalanmasına yol açtığının da ifade edildiği açıklamada, “Türkiye’de son derece ciddi basın özgürlüğü ihlallerinin gerçekleşmesine yol açan bir sistem oluştu. Bu süreçte Türkiye vatandaşlarının demokratik kararlar alma araçlarından mahrum bırakılması büyük ölçüde seçime hile soktu. Bu apaçık bir haksızlık” sözlerine de yer verildi.Açıklamada ayrıca 2014’ten bu yana 200’e yakın gazetecinin “Erdoğan’a hakaret” suçlamasıyla karşı karşıya kaldığının ve bunlardan 74’ünün hapis ile para cezasına çarptırıldığının altı çizildi.Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan’ın Süleyman Soylu’nun hedef aldığı Oy ve Ötesi Derneği’nin sandıklara yaklaştırılmaması için emniyet müdürlerine talimat verdiği iddiası da seçim güvenliğine ilişkin yoğun önlemler alınması gerektiğini bir kez daha gösterdi.Büyük kentlerde Kılıçdaroğlu'nun oy potansiyelinin yüksek olduğu okullar için İçişleri Bakanlığı'nın özel bir görevlendirme yaptığını kaydeden Pehlivan, "Görünen o ki 1’inci sınıf Emniyet müdürleri o okullarda Oy ve Ötesi üzerinden gelen yasal müşahitleri sandığa yaklaştırmamak için bir çaba içinde olacak. Aslında 28 Mayıs’ta biraz da böylesi kararları oylayacağız" ifadelerini kullandı.Bu dönemde muhalefetin seçim kampanyalarının engellenmesi için iktidar bütün gücünü kullanmaya devam etti. İktidarın benzer provokasyonlarından biri de Bursa’da yaşandı. Bursa Osmangazi İlçe Seçim Kurulu, AKP’nin hukuksuz talebini kabul ederek Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kent Meydanı’nda LED ekran kurmasını yasakladı. Kararın CHP ve İYİ Partili üyelerin muhalefet şerhine karşın oyçokluğuyla alındığını belirten CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, “Alınan kararın içeriğine bakıldığında sudan sebeplerle itiraz edildiğini, Kent Meydanı Bursa Valiliği’nce ilan edilen resmi miting alanı olmasına karşın bu gerçek göz ardı edilerek LED ekran kurulumunun yasaklandığını görüyoruz. Bu kararın hukuki değil, siyasi olduğunu düşünüyoruz” dedi. CHP İl Başkanlığı, Kent Meydanı’na kurduğu LED ekrandan Kılıçdaroğlu’nun TBMM grup toplantılarındaki konuşmalarından kesitlerin yanı sıra sosyal medyada Babala TV’de yaptığı konuşmaları yayımlamıştı.Seçime sayılı günler kala İzmir’de bulunan Güzelbahçe İlçe Seçim Kurulu, İzmir Barosu’na Yüksek Seçim Kurulu’nun kararlarını gerekçe göstererek barolara kayıtlı başkan ve üyelerinin seçimlerde gözlemci olarak görev yapamayacaklarını ifade eden bir yazı gönderdi. İzmir Barosu ise Güzelbahçe İlçe Seçim Kurulu’na verdiği yanıtta, avukatların 298 sayılı Kanun çerçevesinde tercih ettikleri siyasal partilerin müşahit kartları veya itiraza yetkili kişi belgeleri ile sandık bölgelerinde müşahit ya da itiraza yetkili kişi olarak görev yaptıkları ifade edildi. Yanıtta, “Aynı çalışma 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı 2’nci tur seçiminde de yapılacaktır” denildi.***CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri hakkında Erzurum’da yasadışı çalışmalar yapıldığına dair duyum aldıklarını söyledi. Kaya, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan taşeron işçilere baskı yapıldığına dair ellerinde video olduğunu öne sürdü. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin seçim güvenliği konusunda çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizen Kaya, “Seçimin başladığı saatten, sandıklar kapanana kadar azami düzeyde sandıklara sahip çıkmayı birinci hedef olarak önümüze koyduk. Seçim süresince yurttaşlarımızın oylarını özgürce kullanmaları için her türlü desteği vereceğiz. Halkın özgür iradesinin sandığa yansıması için kararlılıkla çalışıyoruz; oyların çalınmasına asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.***CHP’li Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kampanyasına destek vermek için çeşitli pankartlar yaptırdı. O pankartlardan birinde Hizbullah tarafından katledilen eski Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile Hizbullah’ın domuz bağıyla işkence edip öldürdüğü İslamcı feminist Konca Kuriş’in de adı geçiyordu. AKP’li belediye meclisi üyesi bu pankartın “karalama” amacı taşıdığını iddia ederek dilekçe verdi. İlçe Seçim Kurulu pankartları polis desteğiyle kaldırttı.CHP’li Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, bu karara tepkisini, Gaffar Okkan saldırısında öldürülen Tarsuslu polis memuru Sabri Kün’ün mezarı başında verdi. Bozdoğan, astırdıkları pankartın, AKP’li meclis üyesi Abdurrahman Altınsucu’nun kara propaganda iddiası nedeniyle kaldırıldığını kaydetti.