Türkiye tekrar yüksek risk bölgesi oluyor

Almanya'da Funke Medya Grubu'nda bağlı gazetelerde yer alan bilgiye göre Alman hükümeti korona vakalarının artış gösterdiği Türkiye, ABD, İsrail, Karadağ ve Vietnam'ı yüksek risk bölgesi listesine dahil etmeye hazırlanıyor. Portekiz'in ise Lizbon ve Algarve kentleri dışında ise yüksek risk listesinden çıkarıldığı belirtiliyor.







Hükümet kaynaklarının verdiği bilgiye göre çok sayıda Türkiye kökenli göçmenin yaz tatil sonrası Almanya'ya dönüşü dikkate alınarak Türkiye pazartesiyi salıya bağlayan geceden itibaren yüksek risk bölgesi listesine alınacak.





Almanya'da salgın verilerini takip eden Robert Koch Enstitüsü, insidans oranlarına göre ülkeleri "virüs varyantı bölgesi" ve "yüksek risk bölgesi" olmak üzere iki kategoriye ayırıyor. "Yüksek risk bölgesi" kategorisinde yer alan ülkelerden hava, kara ya da deniz yoluyla Almanya'ya seyahat etmek isteyen herkesten aşı belgesi veya korona olup iyileştiklerine dair belge talep ediliyor.