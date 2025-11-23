Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye 'toplu zehirlenme' kabusu yaşıyor: Yüzlerce kişi hastaneye kaldırıldı /23 Kasım 2025 10:44

Türkiye 'toplu zehirlenme' kabusu yaşıyor: Yüzlerce kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde KYK yurtlarında akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 70 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca Sakarya Valiliği, açık cezaevinde kalan 171 hükümlünün benzer şikayetlerle tedbiren hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Türkiye’nin farklı bölgelerinde son günlerde toplu gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere çok sayıda kişi başvuruyor. Birçok ilde zehirlenme şüphesi yaşayan vatandaşlar hastaneye koşarken, bir haberde Adıyaman ve Sakarya’da geldi.

70 ÖĞRENCİ HASTANEYE BAŞVURDU
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Adıyaman’ın Besni ilçesinde, Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı KYK’ya bağlı kız ve erkek yurtlarında akşam yemeği sonrası 70 öğrenci aniden rahatsızlandı. Mide bulantısı ve baş dönmesi görülen öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı.

Hastanede yapılan ilk kontrollerin ardından öğrencilerin servislere alındığı ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Yetkililer, öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.

Olay sonrası Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, hastaneye giderek öğrencilerin son durumuna ilişkin bilgi aldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

SAKARYA AÇIK CEZAEVİNDE TOPLU ZEHİRLENME
Adıyaman’daki olayla eş zamanlı olarak Sakarya’da da benzer bir durum yaşandı. Sakarya Valiliği, Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda akşam yemeğinin ardından çok sayıda hükümlüde gıda zehirlenmesi belirtilerinin görüldüğünü duyurdu.

Valilik, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 131 hükümlü tedbir amaçlı hastanelere sevk edilmiş olup, şu ana kadar herhangi bir ciddi sağlık durumuna rastlanmamıştır. Ayrıca önlem olarak açık cezaevi içerisinde sahra hastanesi kurulmuştur. Konuya ilişkin inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup, hastaların genel durumu yakından takip edilmektedir."

Gece boyunca devam eden sağlık kontrollerinde, rahatsızlanan hükümlü sayısının 171’e yükseldiği bildirildi.
