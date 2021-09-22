Türkiye Tribünali 3. Gün! Bugünkü Program - CANLI YAYIN

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin eski başkanı başkanlığında 6 hakimden oluşan mahkeme heyeti yargılamayı gerçekleştiriyor. Duruşma öncesinde işkence, adam kaçırma, basın özgürlüğü, adalete erişim, suç işleyen kamu görevlilerinin ceza almaması ve insanlığa karşı suç başlığı altında toplam 6 raporu hazırlayan raportörler ile toplam 15 tanık mahkeme tarafından dinleniyor.







Bugün (22 Eylül 2021 Çarşamba) Türk yetkililere suçlamaları açıklamaları ve kendilerini savunmaları için 30 Dakika ayırıldı. Bu sürede cevap vermek isteyen olursa mahkemenin kapısı açık olacak. Sabah oturumunda Dr. Emre Turkut tarafından “Türkiye'de Cezasızlık” raporunun sunumu yapılırken eşi işkenceyle öldürülen öğretmen Gökhan Açıkkollu'nun eşi Tülay Açıkkollu, yaşadıklarını mahkeme heyetine anlatacak, soruları cevaplayacak.





Öğleden sonra ise Diyarbakır'da polis kurşunuyla ölen Kemal Kurkut'un ağabeyi Ercan Kurkut ve modacı Barbaros Şansal tanık kürsüsüne gelecek. Son olaraksa raportör Luca Perilli tarafından “Türkiye'de Yargı Bağımsızlığı ve Adalete Erişim” raporunun sunumu gerçekleşecek.













Hakimler ve Özgeçmişleri

Turkey Tribunal'e katılan ve bunun karşılığında herhangi bir ücret talep etmeyerek gönüllü olarak yargılamaları gerçekleştiren hakimlerin özgeçmişleri ve Hukuk kariyerleri ise şöyle:

Başkan Prof. Em. Dr. Françoise Barones Tulkens: 1976-98: Université de Louvain la Neuve’de profesör 1998-2012: Strazburg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi?nde yargıç ve daha sonra başkan yardımcısı 2012-2016: BM Kosova İnsan Hakları Danışma Paneli Üyesi 2013-2018: AB Temel Haklar Ajansı Bilim Kurulu Üyesi 2016-2017: “Monsanto Tribunal Mahkemesi » başkanı

Dr. Johann van der Westhuizen 1976-1998: Pretoria Üniversitesi’nde İnsan Hakları Merkezi profesörü ve kurucu direktörü 1999-2004: Güney Afrika Yüksek Mahkemesi Transvaal Şubesinde Yargıç 2004-2016: Güney Afrika Anayasa Mahkemesi eski Hakimi

Angelita Baeyens Halihazırda Robert F. Kennedy İnsan Hakları Uluslararası Savunuculuk ve Dava Takibi Başkan Yardımcısı 2012’den beri Georgetown Üniversitesi Hukuk Merkezi’nde Yardımcı Hukuk Profesörü 2012-2014: BM Siyasi İşler Bakanlığı Siyasi İşler Sorumlusu 2006-2012: Inter-American İnsan Hakları Komisyonu’nda hukuk görevlisi

Prof. Em. Dr. Giorgio Malinverni Halen Avrupa Konseyi İdare Mahkemesi Başkan Yardımcısı 1965: Cenevre’deki Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü’nde Doktora 2011: Zürih Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı verildi 1974-1980: Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Profesör 1990-2006: Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu (Venedik Komisyonu) 2007-2011: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hakimi (Strazburg) Prof. Dr. Ledi Bianku Halen Strazburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Enstitüsü’nde Doçent 2008-2019: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hakimi 2006-2008: Venedik Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu Üyesi Sabikan, Arnavutluk Sulh Hakimi Yüksek Okulu ve Tiran Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (Arnavutluk) insan hakları, AB hukuku ve uluslararası kamu hukuku dersleri verdi.

Dr. John Pace Uluslararası arabuluculuk ve uluslararası anlaşma prosedürleri ile ilgilenen uluslararası insan hakları hukuku uzmanı 2000-2002: New South Wales Üniversitesi Avustralya İnsan Hakları Merkezi Direktörü, şu anda Diplomasi Eğitim Programı Direktörü

2004-2006: BM Irak Yardım Misyonu İnsan Hakları Ofisi Şefi

1978-1991 ve 1993-1994: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Sekreteri

1978-1988 Çeşitli ülkelerdeki soruşturma görevlerini içeren Özel Prosedürler Başkanı





