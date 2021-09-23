[Türkiye Tribünali] Faysal Sarıyıldız: Cizre'de asker ve polise 'yargıdan korkmayın' denildi

HDP'li Faysal Sarıyıldız konuşmasında şunları söyledi:





2016'da HDP milletvekili iken Avrupa'ya gelmek zoruna kaldım ve şu an burda yaşıyorum.





O dönemde büyük bir şok yaşadım, 21. yüzyılda savaş suçu sayılabilecek olayları gördük. Doğduğum ve milletvekili olduğum Cizre'de 14 Aralık 2015 ve 2 Mart 2016 arası 79 gün kesintisiz sokağa çıkma yasağı vardı bu süreçte çok korkunç şeyler yaşandı. Toplu katliam, toplu sürgün, insanların yakılması gibi şeyler yaşandı.

Avrupa'da biraz öfkeliyim, medeniyetin bu merkezinde savaş suçlarına karşı duracak bir irade inşa edilememiş olması acıdır.





Bu süreçte 288 kişi katledildi, bir bölümü kadın ve çocuktan oluşuyordu. Binlerce kişi yaralandı. Cizre'de yaşayan binlerce kişiye travma yaşatıldı, birçok insan intihar etti daha sonrasında.





13 Aralık 2015 tarihinde devlet görevlilerine bir mesaj gönderildi. Bu binlerce memurun şehri terk etmeleri istendi. Biz steril bir katliam planlandığını anlıyorduk. Barış süreci döneminde bizler bazı demokratik, barışçıl örgütlenmelerimizi taamladık. Ancak devlet içindeki 100 yıllık bir klikle hükümet bir olarak bu katliamı başlattı.





Bir askerin üzerinde çıkan belgeye göre askerlerin savcıdan korkmaması gerektiği söyleniyordu. 10 bin asker ve polis görev yapıyordu burda. Bu kişilere yargılanmama güvencesi veriliyordu. İlçeye büyük askeri yığınak yapıldı. 120 bin kişinin yaşadığı ilçede her gün birkaç insan hayatını kaybediyordu. Sade vatandaşlar şehri terk etti. Cizre tanklarla vuruldu.







Ocak 2016'da bizim bulunduğumuz yer tarandı. BM heyeti bu olayı incelemek istedi ancak devlet izin vermedi. Şehir bombalanırken insanlar bodrumlara sığındı. Hastanelere kimse taşınamıyordu. Sade vatandaşların ölümleri Erdoğan rejimi tarafından terörist ölümü gibi lanse ediliyordu. Ambulanslar bile tanklara yakıt taşımak için kullanıldı.







Benim için teröristleri kurtarmaya çalışan vekil ifadesi kullanılıyordu.





Soru ve Cevaplar





Prof. Dr. Ledi Bianku: Yargı bağımsızlığı ile anlattığınız konu arasındaki bağlantıyı açıklayabilir misiniz?







Cevap: Bana ülkemdeki insanlık suçlarıyla ilgili konuşma imkanı verildi. Anlattığım konu başlıktan bağımsız olabilir ama ben bunların bilinmesi gerektiğini düşünüyordum ve bunun için burada insan hakları ihlallerini anlattım.







Hakimler ve Özgeçmişleri

Turkey Tribunal'e katılan ve bunun karşılığında herhangi bir ücret talep etmeyerek gönüllü olarak yargılamaları gerçekleştiren hakimlerin özgeçmişleri ve Hukuk kariyerleri ise şöyle:

Başkan Prof. Em. Dr. Françoise Barones Tulkens: 1976-98: Université de Louvain la Neuve’de profesör 1998-2012: Strazburg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi?nde yargıç ve daha sonra başkan yardımcısı 2012-2016: BM Kosova İnsan Hakları Danışma Paneli Üyesi 2013-2018: AB Temel Haklar Ajansı Bilim Kurulu Üyesi 2016-2017: “Monsanto Tribunal Mahkemesi » başkanı

Dr. Johann van der Westhuizen 1976-1998: Pretoria Üniversitesi’nde İnsan Hakları Merkezi profesörü ve kurucu direktörü 1999-2004: Güney Afrika Yüksek Mahkemesi Transvaal Şubesinde Yargıç 2004-2016: Güney Afrika Anayasa Mahkemesi eski Hakimi

Angelita Baeyens Halihazırda Robert F. Kennedy İnsan Hakları Uluslararası Savunuculuk ve Dava Takibi Başkan Yardımcısı 2012’den beri Georgetown Üniversitesi Hukuk Merkezi’nde Yardımcı Hukuk Profesörü 2012-2014: BM Siyasi İşler Bakanlığı Siyasi İşler Sorumlusu 2006-2012: Inter-American İnsan Hakları Komisyonu’nda hukuk görevlisi

Prof. Em. Dr. Giorgio Malinverni Halen Avrupa Konseyi İdare Mahkemesi Başkan Yardımcısı 1965: Cenevre’deki Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü’nde Doktora 2011: Zürih Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı verildi 1974-1980: Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Profesör 1990-2006: Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu (Venedik Komisyonu) 2007-2011: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hakimi (Strazburg) Prof. Dr. Ledi Bianku Halen Strazburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Enstitüsü’nde Doçent 2008-2019: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hakimi 2006-2008: Venedik Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu Üyesi Sabikan, Arnavutluk Sulh Hakimi Yüksek Okulu ve Tiran Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (Arnavutluk) insan hakları, AB hukuku ve uluslararası kamu hukuku dersleri verdi.

Dr. John Pace Uluslararası arabuluculuk ve uluslararası anlaşma prosedürleri ile ilgilenen uluslararası insan hakları hukuku uzmanı 2000-2002: New South Wales Üniversitesi Avustralya İnsan Hakları Merkezi Direktörü, şu anda Diplomasi Eğitim Programı Direktörü

2004-2006: BM Irak Yardım Misyonu İnsan Hakları Ofisi Şefi

1978-1991 ve 1993-1994: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Sekreteri

1978-1988 Çeşitli ülkelerdeki soruşturma görevlerini içeren Özel Prosedürler Başkanı









