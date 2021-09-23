[Türkiye Tribünali] Hakim Süleyman Bozoğlu: 2014'ten sonra isim isim fişleme yaptılar

Soru ve Cevaplar

Prof. Dr. Ledi Bianku ve Prof. Em. Dr. Giorgio Malinverni (birlikte soruyor): Nasıl ve neden tahliye oldunuz? HSK listelerinden bahsedildi, acaba bu listedeki kişilerin hepsi tutuklanma ve işten atılma süreci yaşadı mı? Bu listeler hangi kriterler üzerine hazırlanmıştı?







Cevap: Mahkeme bana cezayı somut bir gerekçe olmaksızın verdi, ancak tahliyemi otizmli çocuklarımın durumuyla ilgili verdi. Darbe girişimi sonrası hatta devam ederken o gece Ankara'da başlatılan soruşturma ile 2745 hakim ve savcı ile ilgili tamamının gözaltına alınması kararı verildi, bunlardan iki bini tutuklandı. Tutuklanmayanlarsa hukuki gerekçeyle serbest kalmadı zaten. Onlar da sağlık sebebiyle ve küçük yaşta bebekleri olan kadın hakim-savcılar olmaları sebebiyle verildi.



Bu liste nasıl oluşturuldu sorusuna gelirsek, 2014 HSYK seçimleri döneminde yargıda Birlik Platformu'nun tüm adliyelerde yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde oluşturuldu, edindikleri bilgileri not ettiler ve fişleme listesi oluşturdular. Bu listelenen kişiler daha sonra gözaltına alındı ve ihraç edildi.







Cevap (Hasan Dursun): Yargıda Birlik Platformu'nu anlatmak istiyorum. 14 sene görev yaptım adliyede. Her hakim ve savcının Türkiye'de bir ait olduğu siyasi düşüncesi vardır. Normaldir. Yargıda Birlik Platformu bu solcu, siyasal islamcı, milliyetçi muhafazakar ve ulusalcı diyebileceğimiz hakim ve savcıların isimlerini bir araya listelediler. Zaten bu oluşum bunları temsil eden partilerin ittifakıyla kurulmuştu. Tanımlayamadıkları, düşüncesini bilemedikleri kişileri öğrenmek için harekete geçtiler. Şu düşünce vardı onlarda, eğer ilişkileri iyi ve ahlaklı bir insansa, kendini geliştirmeye çalışıyorsa ve ahlaklıysa bu kişi ancak başka bir motivasyonla hareket ediyordur ve bunları kullanarak bir fişleme yaptılar.







Prof. Em. Dr. Giorgio Malinverni: Meslektaşlarınızdı bu insanlar. Nasıl sizi yargıladılar, reddeden oldu mu?





Cevap (Hasan Dursun): Eski meslektaşlarımız kendini koruma içgüdüsüyle hareket etti. İktidar zaten bir kesimi cezalandıracağını, bita etmeyenleri cezalandıracağını belirtiyordu. Mevzuatın cezalandırmaya yetmeyeceğini de söylüyorlardı herkese.Bu insanlar korku paydasında buluştu. Bazıları daha sonra çok büyük makamlara getirildi, yüksek yargıya atandı, maddi menfaat elde eden ihale alanlar oldu. Bazıları da ieolojik olarak bunu görev bildi.







Cevap (Süleyman Bozoğlu): Ankara'da binden fazla tutukluluğa devam kararı verilirken yazılan gerekçeyi göstermek istiyorum. Burada bir kısa gerekçe yazılıyor. Bir katalog (TCK 100/3) suça atıf yapılıyor, Terörle Mücadele Kanunu istismar ediliyor. Bu insanların bir motivasyonu ve önkabulü var, hukuku işletme derdi yoktur. Ben yargılanırken de aynı şeyleri yaşadım, ne dersek diyelim hiçbir gerekçe olmaksızın taleplerimiz reddediliyordu. Bu bin kişinin tutukluluğunun devamıyla ilgili listeyi vereceğim size.







Angelita Baeyens: Sizce neden siz hedef alındınız?



Cevap (Süleyman Bozoğlu): Öncelikle YARSAV bir meslek örgütüdür ve uluslararası kabul gören bir dernektir. Biz 15 Temmuz öncesi hedef alındık. Bunu da tesadüfen öğrendim, daha önce benim telefonumun üç ay dinlendiğini öğrendim. İlişkilerimizi tespit etmeye çalışıyorlardı. Ben Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda çalıştım, çok önemli bir birimdir, en üst seviye içtihat birimidir. Siyasi iktidarın çok hassas olduğu birkaç davada raportörlük yaptım ben, bunların beni hedef haline getirdiğini düşünüyorum.

