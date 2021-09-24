Tribünal: Türkiye insanlığa karşı suç işlemiştir

Prof. Em. Johan Vande Lanotte: Turkey Tribunal'e başlarken, kafamızda, bize yapılan başvurular ve tanıklıklıklar, 'insanlığa karşı işlenen suç' kategorisine girebilir mi diye bir soru işareti vardı. Duruşmalara katılan, bağımsız ve uluslararası kariyerleri tartışmasız olan hakimler tarafından da onaylandı ki, Tribünal'e konu olan tanıklıklar ve raporlar, Türkiye'nin 'insanlığa karşı' suç işlediğini perçinledi.



















Başkan Prof. Em. Dr. Françoise Barones Tulkens, Turkey Tribunal'in kararlarını açıklıyor:





- Bu karar hukukli açıdan bir yetkisi olmayabilier ama ahlaki olarak bağlayıcılığı elbette olacaktır. Mahkeme heyeti saygın hakimlerden oluşmaktadır ve Türkiye'ye karşı tarafsızdırlar.





- Ele alınan konular çok sayıda farklı konular olmakla beraber tanıkların yalın anlatımlarına dayanmaktadır.







- Tribunal, tanıkların katılımlarını ve sessizlik duvarlarını yıkması sebebi ile çok önemlidir.





- Tanıkların uğradığı fiziki ve psikolojik işkenceler bağımsız raporları da doğrulamaktadır.





- TRİBUNAL, TÜRKİYE'DE SİSTEMATİK İŞKENCE UYGULANDIĞINA KARAR VERMİŞTİR.





- 22 Tammuz 2016'da Türkiye hükümeti, işkenceyi yasaklayan anlaşmadan bir süreliğine muhaf tutulmak istemiştir. Böylesi bir muafiyet söz konusu dahi olamaz.





- Tribunal, tanıkların yanı sıra, eşleri ve çocuklarının da tecavüz ve işkenceye tabi tutulacaklarına dair anlatımları ciddiyetle incelemiştir.







- Tribunal, Türkiye Hükümeti'nin işkence konusunda uluslararası anlaşmalara uymadığını tespit etmiştir.





- Tribunal, Türkiye Hükümeti'nin 'Zorla klaçırılmalar' konusunda suçlu bulmuştur. Türkiye Hükümeti'nin zorla kaçırılmalar ve zorla yok etmelerin söz konusu olduğu açıkça görmüştür.





BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ







- Tribunal, Türkiye'deki Basın ve ifade özgürlüğü konusunda devlet eliyle yapılan bir baskıyı net olarak görmüştür.







- Trübunal, Muhalif gazetecilerin baskı altına alındıklarını, hükümet yanlısı yayın yapmadıkları için terör örgütleri ile ilişkiliymiş gibi gösterildiklerini tespit etmiştir.





- Tribunal, Gazeteciler hakkındaki keyfi ve ağır soruşturmalar basın özgürlüğüne ciddi darbe vurduğunu, diğer gazetecilerin 'otosansür'











- Tribünal, Türkiye Devletinin basın özgürlüğü ile ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği net olarak görmüştür.









- Türkiye'de, devlet görevlileri tarafından işlenen suçlar konusunda isteksiz davrandıkları vbe bu suçların cezasız kaldığı görülmektedir.





- İnsan Hakları ihlalleri ile ilgili yargı sürecinin sağlıklı yürümediği görülmektedir. Bu da vatandaşların yargının bağımsızlığı ve ve adalete erişimini engellemektedir.











- Tribünal, Türkiye Devletinin, Cezasızlık ve adalete erişim ile ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği net olarak görmüştür.

- Tribünal',n kaygı ile belirtmek istediği nokta şudur: Mevcut hukuki çerçeve yeterli teminat noktaları sunuyormuş gibi görünse de bu teminat, Gezi Parkı olayları ve 17-25 yolsuzluk soruşturmaları sürecinde maalesef işletilmemiştir.





- Yasalarda yapılan sürekli tadilatlar, yargı bağımsızlığını azaltmış ve yaralamıştır. Tribünal Şubat 2013'teki HSYK yasasında yapılan değişilklik HSYK'nın bağımsızlığını ortadan kaldırmıştır.









- 4560 hakim ve savcının HSYK'nın hazırladığı bir liste ile görevden alınması, yargı önüne çıkarılmaksızın terör örgütü ile ilişkilendirilerek görevden el çektirilmiş tutuklanmış ve/veya ihraç edilmiştir bu da yargının korkutulması ve sindirilmesi anlamını taşımaktadır.











TÜRKİYE CUMHURİYETİ 'SAVUNMA HAKKINI SINIRLAMAKTAN' SUÇLU BULUNDU







- Tribunal, Türkiye'deki savunma hakkının ciddi olarak sınırlandırıldığı görülmüştür. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası anlaşmalarla üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmediğini gözlemlemiştir.











- Darbe girişiminden bu yana işkence ve zorla kaybetme olayları sistematik ve örgütlü bir şekilde gerçekleşmiştir.







- Ağır insan hakları ihlallerinin sonuçlarının uzun vadede mağdurların hayatlarını etkileyecekleri açıktır.











- Türkiye'de 15 Temmuz 2016'dan sonra Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlalleri, işkence ve zorla kaybetmeler ve insan kaçırmalar münferit (bireysel) olarak görülemez, Tribünalin görüşü Türkiyede işlenen bu suçöların, yaygın ve sistematik olarak yapıldığı şeklindedir.







ULUSLARARASI YARGIDA SANIKLAR AĞIR CEZA ALABİLİR





– Tribunal, Türkiye’deki savunma hakkının ciddi olarak sınırlandırıldığı görülmüştür. Bu da Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası anlaşmalarla üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmediğini gözlemlemiştir.



– Darbe girişiminden bu yana işkence ve zorla kaybetme olayları sistematik ve örgütlü bir şekilde gerçekleşmiştir.



– Ağır insan hakları ihlallerinin sonuçlarının uzun vadede mağdurların hayatlarını etkileyecekleri açıktır.



– Türkiye’de 15 Temmuz 2016’dan sonra Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlalleri, işkence ve zorla kaybetmeler ve insan kaçırmalar münferit (bireysel) olarak görülemez, Tribünalin görüşü Türkiye’de işlenen bu suçların, yaygın ve sistematik olarak yapıldığı şeklindedir.



– Tribünal sırasında yapılan tanıklıklar ve sunulan raporlar, uluslararası yargı makamlarına ulaştırılırsa, tüm bu suçların ‘insanlığa karşı işlenen suçlar’ kategorisinde değerlendirilir ve sanıklar ağır cezalar alabilir.











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Başkan Prof. Em. Dr. Françoise Barones Tulkens, Dr. Johann van der Westhuizen, Angelita Baeyens, Prof. Em. Dr. Giorgio Malinverni, Prof. Dr. Ledi Bianku, Dr. John Pace'den oluşan mahkeme jürisi, Tanıklar ve sunulan raporlar doğrultusunda bir karar verecek.







Kapanış Konuşmalarını ise, Prof. Dr. Rik Van de Walle, Ghent Üniversitesi rektörü ve Prof.Em. Dr. Marc baron Bossuyt, BM İnsan Hakları Komisyonu eski başkanı, Türkiye Tribunal Mahkemesi yönetim kurulu üyesi yapacak



















Hakimler ve Özgeçmişleri

Turkey Tribunal'e katılan ve bunun karşılığında herhangi bir ücret talep etmeyerek gönüllü olarak yargılamaları gerçekleştiren hakimlerin özgeçmişleri ve Hukuk kariyerleri ise şöyle:

Başkan Prof. Em. Dr. Françoise Barones Tulkens: 1976-98: Université de Louvain la Neuve’de profesör 1998-2012: Strazburg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi?nde yargıç ve daha sonra başkan yardımcısı 2012-2016: BM Kosova İnsan Hakları Danışma Paneli Üyesi 2013-2018: AB Temel Haklar Ajansı Bilim Kurulu Üyesi 2016-2017: “Monsanto Tribunal Mahkemesi » başkanı

Dr. Johann van der Westhuizen 1976-1998: Pretoria Üniversitesi’nde İnsan Hakları Merkezi profesörü ve kurucu direktörü 1999-2004: Güney Afrika Yüksek Mahkemesi Transvaal Şubesinde Yargıç 2004-2016: Güney Afrika Anayasa Mahkemesi eski Hakimi

Angelita Baeyens Halihazırda Robert F. Kennedy İnsan Hakları Uluslararası Savunuculuk ve Dava Takibi Başkan Yardımcısı 2012’den beri Georgetown Üniversitesi Hukuk Merkezi’nde Yardımcı Hukuk Profesörü 2012-2014: BM Siyasi İşler Bakanlığı Siyasi İşler Sorumlusu 2006-2012: Inter-American İnsan Hakları Komisyonu’nda hukuk görevlisi

Prof. Em. Dr. Giorgio Malinverni Halen Avrupa Konseyi İdare Mahkemesi Başkan Yardımcısı 1965: Cenevre’deki Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü’nde Doktora 2011: Zürih Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı verildi 1974-1980: Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Profesör 1990-2006: Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu (Venedik Komisyonu) 2007-2011: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hakimi (Strazburg) Prof. Dr. Ledi Bianku Halen Strazburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Enstitüsü’nde Doçent 2008-2019: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hakimi 2006-2008: Venedik Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu Üyesi Sabikan, Arnavutluk Sulh Hakimi Yüksek Okulu ve Tiran Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (Arnavutluk) insan hakları, AB hukuku ve uluslararası kamu hukuku dersleri verdi.

Dr. John Pace Uluslararası arabuluculuk ve uluslararası anlaşma prosedürleri ile ilgilenen uluslararası insan hakları hukuku uzmanı 2000-2002: New South Wales Üniversitesi Avustralya İnsan Hakları Merkezi Direktörü, şu anda Diplomasi Eğitim Programı Direktörü

2004-2006: BM Irak Yardım Misyonu İnsan Hakları Ofisi Şefi

1978-1991 ve 1993-1994: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Sekreteri

1978-1988 Çeşitli ülkelerdeki soruşturma görevlerini içeren Özel Prosedürler Başkanı









