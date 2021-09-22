[Türkiye Tribünali] Tülay Açıkkollu: özel yapım o gözlüğün normalde kırılma imkanı yoktu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin eski başkanı başkanlığında 6 hakimden oluşan mahkeme heyeti yargılamayı gerçekleştirirken Tülay Açıkkollu eşini ölüme götüren süreci anlattı.





Açıkkollu o gün yaşadıklarını video yoluyla anlattı. O gün (15 Temmuz) çocuklarının doğum günü partisine hazırlandıklarını anlatan Açıkkollu, hiçbir şeyden habersiz olduklarını ifade etti. Kendilerinin memleketlerine gittiğini anlatan Açıkkollu, eşinin İstanbul'da kalan işlerini yapmak için bulunduğunu ifade etti. İkisinin de açığa alındığını söyleyen Tülay Açıkkollu, 27 Temmuz günü eşinin gözaltına alındığını duyduğunu söyledi.

İstanbul'da polise sürekli ulaşarak eşinin şeker hastası olduğunu ve ilaçlarını ulaştırmak istediğini belirterek polislerin kendisini günlerce başlarından savdığını anlattı. Sonunda Vatan Emniyet'te olduğunu öğrenen Açıkkollu 4 günün sonunda ilaçların yerine ulaştırılabildiğini belirtti.





Ev araması sırasında eşinin yaşadıklarını öğrenen Tülay Açıkkollu, sorgunun evde maskeli polislerce yapıldığını ve bu sırada şeker krizi geçirdiğini öğrendiğini, çok ağır şekilde darp edildiğini de duyduğunu ifade etti. Emniyet safahatında devletin atadığı avukatla görüştüğünü ifade eden Açıkkollu, eşinin gözlüğünün kırıldığını avukattan duyduğunu belirterek Gökhan öğretmenin darp edildiğini buradan anladığını söyledi.







Tülay Açıkkollu'nun açıklamalarından sonra hakimlerin sorusunun olmadığını söylemesi üzerine duruşmanın bugünkü sabah oturumu sona erdirildi.













