[Türkiye Tribünali] Tülay Açıkkollu: özel yapım o gözlüğün normalde kırılma imkanı yoktu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin eski başkanı başkanlığında 6 hakimden oluşan mahkeme heyeti yargılamayı gerçekleştirirken Tülay Açıkkollu eşini ölüme götüren süreci anlattı.
Açıkkollu o gün yaşadıklarını video yoluyla anlattı. O gün (15 Temmuz) çocuklarının doğum günü partisine hazırlandıklarını anlatan Açıkkollu, hiçbir şeyden habersiz olduklarını ifade etti. Kendilerinin memleketlerine gittiğini anlatan Açıkkollu, eşinin İstanbul'da kalan işlerini yapmak için bulunduğunu ifade etti. İkisinin de açığa alındığını söyleyen Tülay Açıkkollu, 27 Temmuz günü eşinin gözaltına alındığını duyduğunu söyledi.
İstanbul'da polise sürekli ulaşarak eşinin şeker hastası olduğunu ve ilaçlarını ulaştırmak istediğini belirterek polislerin kendisini günlerce başlarından savdığını anlattı. Sonunda Vatan Emniyet'te olduğunu öğrenen Açıkkollu 4 günün sonunda ilaçların yerine ulaştırılabildiğini belirtti.
Ev araması sırasında eşinin yaşadıklarını öğrenen Tülay Açıkkollu, sorgunun evde maskeli polislerce yapıldığını ve bu sırada şeker krizi geçirdiğini öğrendiğini, çok ağır şekilde darp edildiğini de duyduğunu ifade etti. Emniyet safahatında devletin atadığı avukatla görüştüğünü ifade eden Açıkkollu, eşinin gözlüğünün kırıldığını avukattan duyduğunu belirterek Gökhan öğretmenin darp edildiğini buradan anladığını söyledi.
Tülay Açıkkollu'nun açıklamalarından sonra hakimlerin sorusunun olmadığını söylemesi üzerine duruşmanın bugünkü sabah oturumu sona erdirildi.
Hakimler ve Özgeçmişleri
Turkey Tribunal'e katılan ve bunun karşılığında herhangi bir ücret talep etmeyerek gönüllü olarak yargılamaları gerçekleştiren hakimlerin özgeçmişleri ve Hukuk kariyerleri ise şöyle:
Başkan Prof. Em. Dr. Françoise Barones Tulkens:
1976-98: Université de Louvain la Neuve’de profesör
1998-2012: Strazburg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi?nde yargıç ve daha sonra başkan yardımcısı
2012-2016: BM Kosova İnsan Hakları Danışma Paneli Üyesi
2013-2018: AB Temel Haklar Ajansı Bilim Kurulu Üyesi
2016-2017: “Monsanto Tribunal Mahkemesi » başkanı
Dr. Johann van der Westhuizen
1976-1998: Pretoria Üniversitesi’nde İnsan Hakları Merkezi profesörü ve kurucu direktörü
1999-2004: Güney Afrika Yüksek Mahkemesi Transvaal Şubesinde Yargıç
2004-2016: Güney Afrika Anayasa Mahkemesi eski Hakimi
Angelita Baeyens
Halihazırda Robert F. Kennedy İnsan Hakları Uluslararası Savunuculuk ve Dava Takibi Başkan Yardımcısı
2012’den beri Georgetown Üniversitesi Hukuk Merkezi’nde Yardımcı Hukuk Profesörü
2012-2014: BM Siyasi İşler Bakanlığı Siyasi İşler Sorumlusu
2006-2012: Inter-American İnsan Hakları Komisyonu’nda hukuk görevlisi
Prof. Em. Dr. Giorgio Malinverni
Halen Avrupa Konseyi İdare Mahkemesi Başkan Yardımcısı
1965: Cenevre’deki Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü’nde Doktora
2011: Zürih Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı verildi
1974-1980: Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Profesör
1990-2006: Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu (Venedik Komisyonu)
2007-2011: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hakimi (Strazburg)
Prof. Dr. Ledi Bianku
Halen Strazburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Enstitüsü’nde Doçent
2008-2019: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hakimi
2006-2008: Venedik Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu Üyesi
Sabikan, Arnavutluk Sulh Hakimi Yüksek Okulu ve Tiran Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (Arnavutluk) insan hakları, AB hukuku ve uluslararası kamu hukuku dersleri verdi.
Dr. John Pace
Uluslararası arabuluculuk ve uluslararası anlaşma prosedürleri ile ilgilenen uluslararası insan hakları hukuku uzmanı
2000-2002: New South Wales Üniversitesi Avustralya İnsan Hakları Merkezi Direktörü, şu anda Diplomasi Eğitim Programı Direktörü
2004-2006: BM Irak Yardım Misyonu İnsan Hakları Ofisi Şefi
1978-1991 ve 1993-1994: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Sekreteri
1978-1988 Çeşitli ülkelerdeki soruşturma görevlerini içeren Özel Prosedürler Başkanı