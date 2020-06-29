Türkiye, turizm diplomasisinde başarılı olabilecek mi?

Türkiye, 2020'nin ikinci yarısında turizm sezonunu kurtarabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda kapsamlı bir diplomasi atağı başlattı.

İkinci bir neden ise COVID-19 ile mücadele konusunda uygulanan farklı tıbbi protokoller olarak görülüyor. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, bir açıklamasında, AB dışındaki ülkeler için "kestirilemeyecek risklere girmeden sınırsız seyahati mümkün kılacak ortak veri tabanları, ölçütler ve karar alma mekanizmalarının bulunmadığına" dikkat çekmişti.





Robert Koch Enstitüsü, kendi ölçütleri üzerinden yaptığı değerlendirmede Türkiye'yi riskli bölgeler arasında göstermeye devam ediyor. Alman Der Spiegel'in haberine göre, Türkiye'nin koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı hidroksiklorokini kullanıyor olması da seyahat uyarısının kaldırılmamasının nedenleri arasında.





Seyahat uyarısının devam ettirilmesinde bir başka neden olarak Türkiye ile AB ülkeleri arasında yaşanan genel güven eksikliği gösteriliyor. Türkiye'nin COVID-19 mücadele sürecinde diğer Avrupa ülkelerine oranla daha az şeffaf olması, bildirilen vaka ve ölüm sayılarının Dünya Sağlık Örgütü protokollerine tam uyum göstermemiş olması ve tedavide tartışılan sıtma ilacını kullanıyor olması güven eksikliğinin nedenleri olarak sıralanıyor.





Rusya, 31 Temmuz'a kadar rezervasyonları iptal etti





Türkiye için Almanya kadar diğer önemli bir ülke Rusya. Geçen sene Rusya'dan Türkiye'ye 5 milyonu aşkın turist gelmişti. Bu turistlerin Mevlüt Çavuşoğlu'nun seçim bölgesi Antalya ve ilçelerini tercih ediyor olmaları, Dışişleri Bakanı'nın doğrudan işin içine girmesine yol açıyor.





Rusya ile uçuşların bir an önce başlatılması ve Rus turistlerin Türkiye'ye gelebilmelerinin önünün açılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin nezdinde devreye girmişti. Türkiye, 15 Temmuz'dan itibaren uçuşların başlatılması için bastırıyor ancak şu ana kadar Moskova'dan Türkiye'ye uçuşların yeniden tesis edileceği tarih konusunda net bir açıklama gelmedi.





Rus seyahat şirketlerinin, Türkiye için 31 Temmuz'a kadar yapılan rezervasyonları iptal etmiş olmaları uçuşların Ağustos başına başlatılmayacağı değerlendirmelerine neden oldu.





Rusya'nın sınırlarını hemen açmıyor olmasının da iki temel nedeni bulunuyor. Rusya, günlük ortalama 7.000 yeni vakanın görüldüğü, dolayısıyla COVID-19 mücadelesinde daha ilk dalgayı yaşayan ülkelerden biri. Uçuşların başlatılmasının bu ülkedeki vaka sayısını artıracak bir durum yaratacağı kaydediliyor.





İkinci bir neden de Moskova yönetiminin tatil yapmak isteyen Rusları Kırım başta olmak üzere Karadeniz kıyısındaki tatil yörelerine teşvik etmek istemesi. Putin yönetimi, Kırım'ın ilhakından bu yana Rusları o bölgede tatil yapmaya çağırıyor.