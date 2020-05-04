Türkiye TV kanalı sayısında Avrupa'da bakın kaçıncı sırada

Avrupa Görsel ve İşitsel Yayınlar Gözlemevi tarafından yayımlanan bir rapora göre Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde en fazla televizyon kanalına sahip 4. ülke.





Euronews'ten Rahmi Gündüz'ün haberine göre; bu sıralamada, bin 26 TV kanalı ile Birleşik Krallık açık farkla ilk sırayı alırken, Rusya 503 kanal ile ikinci, Hollanda 478 kanal ile üçüncü sırada.





Türkiye’nin ardından beşinci sırada yer alan Almanya’da 383, altıncı sırada yer alan İspanya’da ise 336 TV kanalı faaliyet gösteriyor. Bu araştırmaya göre, Sırbistan'da 327, Fransa'da 287 ve İtalya'da 247 TV kanalı yayın yapıyor.





Avrupa’da toplam TV kanallarının sayısı 11 bin 418 ve bunların içinden 4 bin 757 kanal yerel. Avrupa’da uluslararası yayın yapan TV kanallarının sayısı ise 6 bin 420.





Araştırmaya göre, Avrupa’da yayın yapan kanallarının beşte birisini paralı kanallar oluşturuyor. Paralı televizyon kanallarında İngiltere ilk sırada. Bu ülkede paralı kanalların toplam kanallar içindeki oranı dörtte bir. Avrupa’da paralı kanalların üçte ikisinde film ve diziler yayınlanmakta.