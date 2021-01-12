Türkiye Twitter'da sansürde yine dünya lideri!

Son dönem performansında düşüş olmakla birlikte, mahkeme kararları, diğer talepler, kapatılması ve kaldırılması istenen hesaplar, kaldırılması istenen tweetler kategorilerinde Türkiye yine dünya liderliğini sürdürüyor.

Siber güvenlik uzmanı Prof. Yaman Akdeniz, rapora ilişkin kişisel Twitter hesabından madde madde şu değerlendirmeleri yaptı:

- Öncelikle 2020 yılının ilk altı ayında Türkiye’den gönderilen 347 bilgi talebinin hiç birine Twitter tarafından olumlu cevap verilmemiş ve hesaplar hakkında herhangi bir bilgi Türkiye’deki yetkililere verilmemiş. Twitter Türkiye’ye gelirse bu tablo tamamen değişecektir.

- Dünya genelinde (2012-2020 ilk altı ay) Twitter’a gönderilen tüm talepler sıralamasında Türkiye 45 bin 776 taleple bir numarada yer alıyor. Arkasından 38 bin 941 taleple Japonya geliyor. Genel toplamda en çok mahkeme kararı (6 bin 513) & diğer talep (39 bin 263) Türkiye’den gönderilmiş.





- Dünya genelinde (2012-2020 ilk altı ay) Twitter’dan en çok hesabın kapatılmasını 99 bin 840 hesapla Türkiye talep etmiş. Arkasından 74 bin 660 taleple Endonezya geliyor. Hesap kapatmada ise Türkiye 2 bin 501 hesapla bir numarada, arkasından 340 hesapla Rusya geliyor.





- Dünya genelinde (2012-2020 ilk 6 ay) Twitter’dan kaldırılan tweetlerin sıralamasına bakınca Türkiye 12 bin 165 tweetle bir numarada. Rusya 7 bin 334 tweetle ikinci sırada, 2 bin 759 tweetle Hindistan üçüncü sırada.





- 2020 yılının ilk altı ayında ise Twitter’a en çok mahkeme kararı içeren talep Rusya’dan (868) gönderilmiş. Türkiye 513 kararla ikinci sırada. Diğer gönderilen talepler kategorisinde ise Japonya 19.903 taleple birinci sırada. Türkiye ise 3.812 taleple 5. sırada.





- 2020 yılının ilk altı ayında Twitter'dan en çok hesabın kapatılmasını Japonya (22.189) talep etmiş. Türkiye ise 6523 hesabın kapatılması talebi ile 6. sırada. Twitter bu taleplere istinaden en çok hesabı Türkiye’den (43) kapatmış, 2. sırada Rusya (19) 3. sırada Hindistan (17) var.





- 2020 yılının ilk altı ayında ayrıca Twitter kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 153 hesap daha kapatılmış. Bu dönemde Twitter en çok tweeti Rusya’dan (1.437) ve İngiltere’den (699) silmiş. Türkiye’den silinen tweet sayısı ise 148.





- Dikkat çeken bir detay da Twitter’a gönderilen toplam 158 doğrulanmış gazeteci hesabı (verified account) ile ilgili 333 hesap kapatma talebinin 142 tanesinin Türkiye’den gönderilmiş olması. Türkiye'nin gazetecilerle ilgili rahatsızlığı Twitter nezdinde de devam ediyor.





- Twitter Türkiye'de yasal temsilci bulundurmaya karar verirse, bu istatistikler ters yüz olacak. Şu anda Twitter'ın içerik çıkartma yüzdesi 2020 ilk altı ayı için yüzde 0.33, bir önceki dönem yüzde 0.31 idi. Zaten Türkiye de bundan dolayı "gelsin" istiyor.





- Twitter 2020 ilk yarıyıl raporunda Türkiye'den gönderilmiş ve doğrulanmış gazeteci ve medya hesapları ile ilgili erişimin engellenmesi / içeriğin çıkartılması kararlarına itiraz ettiklerini fakat hiç bir itirazlarının kabul edilmediğini de belirtiyorlar.





- Şunu da unutmadan ekleyeyim, Dünya genelinde Twitter'ın platformdan çıkarttığı toplam tweet sayısı 28 bin 542. Bunlardan 12.135'i (yüzde 42) Türkiye'den gelen talepler sonrası çıkartılmış. Toplam kaç tweetin çıkartılması istendiğini ise Twitter açıklamıyor.