Türkiye, UAD'de İsrail aleyhine açılan 'soykırım' davasına müdahil olma kararı aldı

Bu konuda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Yüksel, davaya Nikaragua ve Kolombiya'nın da müdahillik başvurusunda bulunduğunu bildirdi.





Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasına Türkiye'nin müdahil olması için hukuki çalışmaların ardından resmi başvuruyu yapacaklarını bildirdi.Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin UAD'de İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasına müdahil olmayı kararlaştırdığını belirtti.Yüksel, 'Müdahillik kararının Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından alınmasının akabinde hukuki çalışmalarımız neticesinde resmi başvurumuzu yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de insanlık vicdanında mahkum olan İsrail'in, hukuk önünde de mahkumiyetinin sağlanabilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye, İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahil olan ilk İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olacak.' ifadesini kullandı.