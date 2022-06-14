Türkiye UEFA Uluslar Ligi'nde gol yemeden 4. maçını kazandı

Türkiye UEFA Uluslar C Ligi 1. Gruptaki rakiplerinden Litvanya'yı 2-0 yendi.





Millilerin gollerini 37. dakikada Kaan Ayhan ve 54. dakika penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.





Bu sonuçla Türkiye 12 puanla grupta liderliğini sürdürürken, Litvanya ise puansız olarak son sırada yer alıyor.





Dikkat çeken bir diğer istatistik ise Türkiye'nin grubunda çıktığı ve kazandığı 4 maçta da kalesini gole kapaması oldu.





Milliler grubunda sırasıyla Faroe Adaları'nı 4-0, Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 ve son olarak yine Litvanya'yı 2-0 yendi.





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