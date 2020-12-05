Türkiye, Uganda ve Papua Yeni Gine ile aynı ligde

SAMANYOLUHABER- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin B2 seviyesine indirilen döviz cinsinden kredi notunu değiştirmedi.





Moody's daha önce 5 Haziran olarak açıklanan tarihte de Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne dair bir değişikliğine gitmemişti.







Kuruluş, 11 Eylül'de takvim dışı bir değerlendirmeye giderek Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürmüş ve notun görünümünün ise daha da düşebileceği anlamına gelen "negatif" olduğunu belirtmişti.





Moodys nezdinde Türkiye yatırım yapılabilir ülke notunun 5 basamak altında. Türkiye ile aynı ligde, Uganda, Benin, Sri Lank, Kırgızistan, Nijerya, Benin, Papua Yeni Gine, Ruanda, Kosta Rika ve Kamboçya gibi ülkeler yer alıyor.