Türkiye umutlandığı maçta istediğini alamadı

FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı, Norveç'i Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda konuk etti.





Milli Takım'ın iddiasını devam ettirmek için çok kritik olan bu mücadele Norveç ile 1-1 berabere kaldı.





Maça hızlı bir giriş yapan Milli Takım, 6.dakikada Cengiz Ünder, presten kaptığı topu ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu ile buluşturdu ve Kerem Milli Takım'ı 1-0 öne geçirdi.





Devrenin bitmesine az bir süre kala, 41. dakikada bu sefer Andreas Hanche-Olsen'in asistinde Kristian Thorstvedt sahneye çıktı ve durumu 1-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirlemiş oldu ve mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.





Bu sonucun ardından Türkiye 12 puanda yükselerek 3.sıradaki yerini, Norveç ise 14 puana yükselerek 2.sıradaki yerini korumuş oldu.





İşte Türkiye'nin grubundaki son puan durumu ve millilerin kalan maçları:







