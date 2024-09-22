Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye uyuşturucu merkezine döndü: Tonlarcası yakalandı, çok daha fazlası piyasada /22 Eylül 2024 13:50

Türkiye uyuşturucu merkezine döndü: Tonlarcası yakalandı, çok daha fazlası piyasada

Son on yılda Türkiye, uluslararası kokain kaçakçılığı ve organize suç faaliyetlerinde önemli bir merkez haline geldi. Karteller, uyuşturucu Avrupa'ya taşıma, kara para aklamada, AKP-MHP yönetimindeki ülkenin siyasi durumunu, vatandaşlığa kolay geçişi sağlayan düzenlemelerini avantaj olarak kullanıyor. Öyle ki son 7 yılda Türkiye'nin adının bir şekilde karıştığı kokain sevkiyatları, yaklaşık 24 ton. Ele geçirilemeyen miktarın ise bu rakamın 3-5 katı olduğu tahmin ediliyor.

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Siyasi parti liderlerinin, AKP’li bakanların hatta jandarma’nın uyuşturucu baronları, suç örgütü başlarıyla ve mafya ile birlikte fotoğraf çektirmeleri onlarla işbirliği yapan uluslararası suçlular için Türkiye’nin cazip hale gelmesini sağladı. Yargı ve polis içindeki yaygın tasfiyeler, vatandaşlık politikaları ve hükümetin yasadışı finansal akışlara karşı hoşgörülü yaklaşımı sayesinde artık Türkiye uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında aktif rol oynuyor.

Bold'da yer alan habere göre Türkiye’nin kokain kaçakçılığında stratejik bir noktaya dönüşmesi, Latin Amerika hükümetlerinin dikkatini çekmeye başladı. Latin Amerika’daki kokain üretimi 2013’ten bu yana hızla artarken, Avrupa pazarlarına olan coğrafi yakınlığı, bu yasadışı ticaretin Türkiye üzerinden geçişini hızlandırdı.

AKP hükümetinin sık sık uyguladığı vergi affı programları, beyan edilmemiş fonları geri getirmeyi ve ülkenin döviz rezervlerini artırmayı amaçlıyor. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik zorluklarından ilham alan bu girişimler, suçlulara meşru servet kisvesi altında yasadışı gelirleri aklama fırsatı sağladı. Bu programlar, Latin Amerika uyuşturucu kaçakçılığına karışan kişilerden önemli ilgi gördü.

instiduDE ÖNEMLİ BİR RAPOR YAYINLADI
Merkezi Brüksel merkezli Diplomasi ve Ekonomi Enstitüsü (instituDE), yayınladığı raporda son on yıllarda Türkiye’nin, kokain kaçakçılığı ve organize suç faaliyetlerinde önemli bir merkez haline geldiğini açıkladı. Eski Türk diplomatlardan Dr. İmdat Öner, Halil Çavuş, Ömer Güler ve Mustafa Enes Esen tarafından hazırlanan raporda, Türkiye’nin sadece bir transit ülke olarak değil, aynı zamanda kokain kaçakçılığında aktif bir rol oynadığına vurgu yapılıyor.

TÜRKİYE’NİN SİYASİ DURUMUNU AVANTAJ OLARAK KULLANIYORLAR

Rapora göre, uyuşturucu kaçakçıları, Türkiye’nin stratejik konumunu ve siyasi durumunu kendi avantajlarına kullanarak, Avrupa pazarlarına kokain taşımada ülkeyi önemli bir merkez haline getirdi. Bu durum, Avrupa’daki kokain talebindeki artış ve yüksek fiyatlarla birleşince, kaçakçılar için büyük kazanç fırsatları yarattı. Türkiye’deki organize suç gruplarının sayısındaki artış, Latin Amerika kartellerinin Türkiye’yi daha cazip bir ortak olarak görmesine neden oldu.

Rapora göre, Türkiye üzerinden gerçekleşen kokain ele geçirmelerindeki artış, etkin bir kolluk kuvveti başarısı olarak değil, aksine ülke üzerinden geçen kokain miktarının ne denli büyük olduğunu gösteriyor.

UYUŞTURUCU KULLANIMI HIZLA ARTIYOR
Son yıllarda Türkiye’de kokain kullanımının da hızla arttığına dikkat çekilen raporda, uyuşturucu tedavisi taleplerinde gözle görülür bir artış olduğu belirtiliyor. Bu durum, Türkiye’nin sadece bir transit ülke olmadığını, aynı zamanda gelişen bir kokain pazarı haline geldiğini ortaya koyuyor.

Raporun bulguları, Türkiye’nin kokain ticaretinde küresel bir oyuncu haline geldiğini ve bu yasa dışı ticaretin, uluslararası organize suç grupları ve milyarlarca dolarlık bir iş hacmini kapsadığını gösteriyor. Türkiye’deki kokain kaçakçılığı tehdidini ortadan kaldırmak için acil ve etkili önlemler alınması gerektiği vurgulanıyor.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ VE KARA PARA AKLAMA
Raporda ayrıca, Latin Amerika’daki küresel kokain kaçakçılığı eğilimlerinden Avrupa’daki kaçakçılık faaliyetlerine kadar geniş kapsamlı bir analiz sunuluyor. Özellikle Türkiye’nin kokain ticaretindeki yükselişinin, organize suç ve kara para aklama faaliyetleriyle ilişkili olduğu ve bu durumun bölgedeki istikrarı tehdit edebileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE’NİN KÜRESEL KOKAİN KAÇAKÇILIĞINDAKİ ARTIŞ ROLÜ
Dr. İmdat Öner, Halil Çavuş, Ömer Güler ve Mustafa Enes Esen tarafından 17 Eylül 2024’te yayınlandı.

Bu rapor, Türkiye’nin son on yılda kokain kaçakçılığı ve organize suç için yükselen bir pazar olarak önemine odaklanmaktadır. Latin Amerika’daki kokain üretimi 2013’ten bu yana önemli ölçüde artmıştır ve Türkiye’nin yükselen bir pazar olarak statüsü, kokain ticaretinin ön saflarında yer alan Latin Amerika hükümet yetkililerinin dikkatini çekmiştir. 

Avrupa pazarlarında kokain için artan talep ve fiyat, uyuşturucu kaçakçıları için kazançlı bir teşvik yarattı. Aynı zamanda, Türkiye’deki organize suç gruplarının artışı, ülkenin stratejik coğrafi konumu ve gelişen siyasi manzara, kaçakçılık operasyonları için ideal koşullar sağlıyor ve ülkeyi Latin Amerika kartelleri için giderek daha çekici hale getiriyor.
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