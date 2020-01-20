Türkiye üzerinden AB’ye giren kaçak göçmen sayısında artış

Avrupa Birliği Sınır Koruma Teşkilatı (Frontex) Türkiye üzerinden Avrupa’ya izinsiz giriş yapan göçmen sayısının 2019’da, bir önceki yıla göre yüzde 46 oranında arttığını açıkladı.





Frontex’ten yapılan açıklamada, Suriye’deki iç savaş ve Afganistan’daki istikrarsızlık nedeniyle 2019’da 82 binden fazla göçmenin Doğu Akdeniz rotasından Avrupa Birliği’ne girmeye çalıştığını belirtti.





Frontex, 2018’de aynı rotadan 55 bin 900 izinsiz giriş tespit edilirken, göçmen krizinin en yoğun olduğu 3 yıl önce ise bu rakamın 885 bin 386 olduğunu açıkladı.





AB-TÜRKİYE GÖÇMEN ANLAŞMASI





2015’te Türkiye, Yunanistan ve Balkan koridoru üzerinden Avrupa’ya göçmen akını başlayınca, 2016 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma kapsamında AB, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için iki adet 3 milyar euroluk bir yardım sözünde bulunmuştu.





AB, anlaşma kapsamında Türkiye’deki mültecilere toplam 2,7 milyar euro katkıda bulundu.