Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye vahşeti konuşurken İçişleri Bakanı'ndan tepki çeken TEKNOFEST paylaşımı /05 Ekim 2024 10:26

Türkiye vahşeti konuşurken İçişleri Bakanı'ndan tepki çeken TEKNOFEST paylaşımı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın, Fatih'teki kadın cinayetleri ve Beyoğlu'ndaki tecavüz girişimi sonrası TEKNOFEST paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Yerlikaya'nın mesajı eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Türkiye, sadece 24 saat içinde; Fatih'teki korkunç kadın cinayetlerine, Beyoğlu'ndaki suç makinelerinin tecavüz girişimine, Avcılar'daki yabancı uyruklu araba hırsızının 5 araç ve 2 motosiklete çarpıp üç kişiyi yaralamasına tanık oldu...

Fatih'te kadın cinayeti ve sonrasında ortaya çıkan detaylar kamuoyunun kanını dondurdu.

Buna göre; Semih Çelik isimli kişi 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i öldürdükten yarım saat sonra, aynı yaştaki İkbal Uzuner'in başını kesip, tarihi Edirnekapı surlarından attı, ardından intihar etti.

Katilin evinde bulunan resim herkesi dehşete düşürürken, Uzuner’i tıpkı resimde çizdiği gibi parçalara ayırdığı belirlendi.

Mesleği kasaplık olan Çelik'in akıl hastalığı nedeniyle bu yıl içerisinde 5 kez hastanede tedavi gördüğü, hakkında 2 kez kayıp ihbarı verildiği, 1 kez intihara teşebbüs ettiğine dair kayıt olduğu belirlendi.

Surlardaki vahşette kızının başını yolun ortasında gören annenin feryadı yürekleri dağladı.

Söz konusu cinayet sosyal medyada öfke seline yol açtı. Sokakların güvensizliği ve çok sayıda dosyası olan suçluların elini kolunu sallayarak nasıl gezebildikleri üzerinden iktidara eleştiriler yöneltildi.



Tam bu sırada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından Adana'daki TEKNOFEST'e dair paylaşımı tepki çekti. "Türkiye'nin Huzuru" etiketiyle yapılan videolu paylaşımın altına iki binden fazla yorum yazıldı. Paylaşımlardan bazıları şöyle:







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