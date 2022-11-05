Türkiye Varlık Fonu’nun borcu 1 yılda yüzde 45 arttı!

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başında bulunduğu ve kamunun en önemli kuruluşlarını bünyesine alan Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) ait denetim raporu, gecikmeli de olsa TBMM Başkanlığı’na sunuldu.







Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, raporda; Halk Bankası, BOTAŞ, PTT, Ziraat Bankası, ÇAYKUR, Türk Şeker gibi kamunun gelir getirici çok sayıda kurumunun bağlı olduğu TVF’nin, her geçen yıl daha çok borçlandığı vurgulandı.







2021 yılına ait denetim raporunda, fonun 2019’da 950 milyar TL ve 2020’de 1 trilyon 586 milyar TL olan borcunun yüzde 45 artışla 2 trilyon 302 milyar TL’ye yükseldiği ifade edildi. Raporda, TVF bünyesindeki kuruluşlara ait denetimlerin, ‘gizlilik’ nedeniyle yeterli düzeyde gerçekleştirilemediği de kaydedildi ve ‘olumlu görüş’ yerine ‘sınırlı olumlu görüş’ bildirildi.





TVF 2021 denetim raporuna göre; borçlanmanın en çok arttığı kalem, ‘finans sektörü faaliyetlerinden kaynaklanan borçlar’ oldu. 2020’de 1 trilyon 367 milyar TL olan bu borç kalemi, ertesi yıl 1 trilyon 955 milyar TL’ye yükseldi. Çok sayıda alım, satım faaliyeti bulunan fonun ‘ticari borçları’ ise 29 milyar TL’den 80 milyar TL’ye yükseldi.



