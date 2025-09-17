Türkiye Varlık Fonu, Vakıfbank’ın hisselerini yabancılara satıyor

Kamu bankası Vakıfbank’ın hisseleri, Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından yabancılara satışa çıkarıldı.



TVF, Vakıfbank’ta sahip olduğu payların bir bölümünü yurtdışı yerleşik kurumsal yatırımcılara satma kararı aldı.



Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Vakıfbank sermayesinin yüzde 74,79’una karşılık gelen ve TVF mülkiyetinde bulunan toplam 7,4 milyar TL nominal değerli payın, 152 milyon TL nominal değere sahip kısmı satışa çıkarılacak.



Bu miktar, Vakıfbank’ın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 1,53’üne denk geliyor.