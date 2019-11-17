Türkiye Varlık Fonu'nda kırmızı alarm

TVF bünyesindeki Çaykur, Botaş, TCDD ve Kayseri Şeker zarar etti, şirketlerin borçları katlandı.



Cumhuriyet'ten Emre Deveci'nin haberine göre Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredilen şirketlerin mali performanslarındaki başarısızlık dikkat çekiyor. TVF bünyesindeki Çaykur, Botaş, TCDD ve Kayseri Şeker zarar ederken, THY, Halkbank, Ziraat Bankası, Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve PTT’nin kârlarında ciddi düşüşler kaydedildi.





Fon bünyesindeki şirketlerin borçlarındaki büyük artışlar da dikkat çekiyor. Kurulduğundan bu yana kamunun değerli şirket ve arazilerini elinde toplayan fon, 1 milyar Avro’luk borçlanma ve İstanbul Finans Merkezi’ni 1.67 milyar TL bedelle satın almak dışında henüz bir faaliyette bulunmadı.





KÂRLAR DÜŞTÜ





- 2016’da 82 milyon TL net kâr açıklayan Çaykur, TVF’ye devredildiği 2017’de 267 milyon TL, 2018’de 657 milyon TL, 2019’un ilk yarısında 369 milyon TL zarar etti. Şirketin 2016’da 1 milyar 503 milyon TL olan toplam borcu, iki yılda yüzde 53 artışla 2 milyar 300 milyon TL’ye yükseldi.





- 2016’da 6 milyar 935 milyon TL olan Botaş’ın net kârı, TVF’ye devredildiği 2017’de 2 milyar 676 milyon TL’ye düştü. Şirket 2018’de ise 2 milyar 481 milyon TL’lik rekor zarar açıkladı. Şirketin borçları ise iki yılda yüzde 164 artarak 10 milyar TL’den 26.6 milyar TL’ye yükseldi.





- 2016’da 2 milyar 506 milyon TL, 2017’de 1 milyar 784 milyon TL, 2018’de 2 milyar 557 milyon TL net zarar eden TCDD’nin son iki yılda toplam borcu, yüzde 114 artarak 2 milyar 796 milyon TL’ye yükseldi.





ŞİRKETLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE OLAĞANÜSTÜ ARTIŞ





- Nisan 2018’de 81 milyon TL net kâr açıklayan Kayseri Şeker, Nisan 2019’da 70 milyon TL net zarar açıkladı. Şirketin borcu bir yılda yüzde 292.8’lik artışla 1 milyar 913 milyon TL’ye yükseldi.

- 2017’de 51.6 milyon TL olan Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nin net kârı, 2018’de yüzde 78.5’lik düşüşle 11.1 milyon TL’ye geriledi. Şirketin toplam borcu iki yılda yüzde 1000 gibi olağanüstü artışla 385 milyon TL’ye yükseldi.





- 2017’de 517 milyon TL olan PTT’nin net kârı, 2018’de yüzde 67.5’lik düşüşle 168 milyon TL’ye geriledi. Şirketin toplam borcu ise iki yılda yüzde 21’lik artışla 3 milyar 289 milyon TL’ye yükseldi.





- 2018’in ilk 9 ayında 4 milyar 83 milyon TL olan THY’nin net kârı, 2019’un aynı döneminde yüzde 36.6’lık düşüşle 2 milyar 587 milyon TL’ye gerildi. Şirketin toplam borcu üç yılda yüzde 107.7’lik artışla 97 milyar 975 milyon TL’ye yükseldi.





2019’un ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net kârlar, Ziraat Bankası’nda 31.9, Halkbank’ta yüzde 46.7 düştü.







