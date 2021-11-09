Türkiye vatandaşlarına Almanya vizesi için yeni şartlar

Alman Dışişleri Bakanlığı ve Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Ekim ayının sonlarında güncellenen “vize şartları”na göre yeni kurallar getirildi





Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, vize almak isteyenler, yasal vize işlemlerini yapan sekiz ayrı iDATA merkezine parmak izini verecek. Vizeye şahsen başvuru bir şart haline geldi. Son 59 ay içinde vize için başvurmuş ve parmak izi vermiş olanların şahsen başvurması gerekmeyecek.





Aciliyet şartı

Türk vatandaşlarına verilecek vizede, koronavirüs döneminde başlatılan “aciliyet” şartı kalıcı oldu. Buna göre, acil durumlar nedeniyle (doğum, ölüm, zorunlu iş seyahati, evlilik), AB'nin tanıdığı aşıdan olanlar vize alabilecek. Aşısı tam olmayanlar, PCR testi ve karantina koşuluyla, aciliyeti ispatlayarak vize alabilecek. Acil işi olmayanlar sadece aşılı ise gidebilecek. Vizesi olup da, istenilen aşısı olmayanlar Türkiye’den uçağa alınmayacak.





Geçerli aşılar

İki Çin aşısı ya da iki Rus aşısı olan, aciliyet yoksa Alman vizesi alamayacak. Aciliyet varsa, sadece bu aşıdan yaptırmış olanlar, "test- karantina- test" yükümlülüğü ile gidebilecek. İki Sinovac, bir BioNTech Alman vizesine yetmiyor. Kısa süreli vize ücreti ise 32,81 avro olarak belirlendi.





Türkiye 'yüksek riskli' ilan edildi

Almanya yine Türkiye'yi yüksek riskli bölge ilan etti. Almanya'ya gelmeden önce seyahat belgesi doldurmak bir şart olarak getirildi. AB’nin kabul ettiği aşılardan ikisi veya iyileşme belgesi de şart. Olmayanlara karantina-test zorunluluğu devam ediyor. Almanya'ya gelen Türk vatandaşları 10 günlük karantinaya girmek istemiyorsa, 5'inci gün sonunda yine test yaptırıp negatif sonucu bildirmeli.