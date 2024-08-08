Türkiye vatandaşlarına en çok Schengen vizesi veren ülkeler belli oldu

Son dönemde Avrupa Birliği ülkelerine iş için ya da turistik amaçlarla gitmek için Schegen vizesi almak isteyen Türk vatandaşları büyük zorluklarla karşılaşırken dikkat çekici bir derleme yapıldı...



Tatil döneminin başlamasıyla birlikte seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları ya vize için randevu bulamıyor ya da vize reddiyle karşılaşıyor. Vize alabilenler ise kendilerine çok kısıtlı bir süre için vize verildiğinden yakınıyor.



Sözcü'de yer alan habere göre vize ve seyahat üzerine haberler yapan SchengenVisaInfo isimli internet sitesi AB ülkelerini mercek altına alarak, Türk vatandaşlarına en kolay vize onayı veren ülkeleri sıraladı. Bazı AB ülkelerinin komşularına göre daha cömert davrandığına dikkat çeken medya kuruluşu, Almanya, Polonya ve Çekya'nın Schengen vize onayının daha yüksek olduğunu aktardı.



2023 yılının verilerini inceleyen medya kuruluşu Schengen vize başvurusunun onaylanma ihtimalinin ise 82.2 olduğunu belirterek, "Eğer Türk vatandaşıysanız" ifadesini kullanarak vize onayının en yüksek olduğu ülkeleri sıraladı.



Haberde, "Türk vatandanşları için en çok vize veren ülkeler her zaman en çok başvuru yapılan ülkeler olmayabilir. Ancak 2023 yılında Türklerin Schengen vizesi başvuruları için en yüksek onay oranına sahip beş ülke şunlar" denildi ve ülkeler sıralandı.



İŞTE O ÜLKELER:

Portekiz: Yüzde 93



İtalya: Yüzde 91.08



Slovakya: Yüzde 88.77



Polonya: Yüzde 86.56



İspanya: Yüzde 86.5