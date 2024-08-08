Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye vatandaşlarına en çok Schengen vizesi veren ülkeler belli oldu /08 Ağustos 2024 20:13

Türkiye vatandaşlarına en çok Schengen vizesi veren ülkeler belli oldu

Son yıllarda AB ülkelerinden vize almakta zorlanan Türk vatandaşlarını ilgilendiren bir araştırma yapıldı...

SHABER3.COM

Son dönemde Avrupa Birliği ülkelerine iş için ya da turistik amaçlarla gitmek için Schegen vizesi almak isteyen Türk vatandaşları büyük zorluklarla karşılaşırken dikkat çekici bir derleme yapıldı...

Tatil döneminin başlamasıyla birlikte seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları ya vize için randevu bulamıyor ya da vize reddiyle karşılaşıyor. Vize alabilenler ise kendilerine çok kısıtlı bir süre için vize verildiğinden yakınıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre vize ve seyahat üzerine haberler yapan SchengenVisaInfo isimli internet sitesi AB ülkelerini mercek altına alarak, Türk vatandaşlarına en kolay vize onayı veren ülkeleri sıraladı. Bazı AB ülkelerinin komşularına göre daha cömert davrandığına dikkat çeken medya kuruluşu, Almanya, Polonya ve Çekya'nın Schengen vize onayının daha yüksek olduğunu aktardı.

2023 yılının verilerini inceleyen medya kuruluşu Schengen vize başvurusunun onaylanma ihtimalinin ise 82.2 olduğunu belirterek, "Eğer Türk vatandaşıysanız" ifadesini kullanarak vize onayının en yüksek olduğu ülkeleri sıraladı.

Haberde, "Türk vatandanşları için en çok vize veren ülkeler her zaman en çok başvuru yapılan ülkeler olmayabilir. Ancak 2023 yılında Türklerin Schengen vizesi başvuruları için en yüksek onay oranına sahip beş ülke şunlar" denildi ve ülkeler sıralandı.

İŞTE O ÜLKELER:
Portekiz: Yüzde 93

İtalya: Yüzde 91.08

Slovakya: Yüzde 88.77

Polonya: Yüzde 86.56

İspanya: Yüzde 86.5
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye vatandaşlarına en çok Schengen vizesi veren... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:20:28