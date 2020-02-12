Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ve ABD, İdlib konusunda anlaştı mı? /12 Şubat 2020 23:55

Türkiye ve ABD, İdlib konusunda anlaştı mı?

Suriye'deki rejim güçlerinin Türkiye'nin İdlib'deki askeri varlığına yaptığı saldırılar sonrasında Türkiye ile ABD'nin bölgeyle ilgili bir anlaşma yapmadığı ifade edildi.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Washington ve Ankara'nın NATO ve ABD'nin İdlib'de daha somut adımlar atması gerektiği yönünde bir anlaşmaya varmadığını belirtti.

Amerika'nın Sesi'nin Pentagon muhabiri Carla Babb'ın bildirdiğine göre, Pentagon sözcüsü Alyssa Farah, Türk medyasında çıkan haberlere atfen, "Bu türden bir anlaşma yapılmadı" açıklamasında bulundu.

Ayrıca ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ayak üstü selamlaştığını, ikili bir görüşme yapmadıklarını söyledi.

Türkiye'deki ajanslar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın NATO karargahında ABD'li mevkidaşı Mark Esper'le görüştüğünü, görüşmede Suriye ve Irak'taki güvenlik ve savunma konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu, İdlib'le ilgili hem ABD hem de NATO'nun daha somut katkılarda bulunmasının öneminin ifade edildiğini belirtmişti.
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