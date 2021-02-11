Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ve ABD'den Karadeniz'de ortak tatbikat /11 Şubat 2021 21:33

Türkiye ve ABD'den Karadeniz'de ortak tatbikat

Türkiye ve ABD donanasının Karadeniz'de ortak tatbikat yapmasıyla ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Büyükelçi Satterfield'in söz konusu tatbikattan memnuniyet duyduğunu ifade ettiği belirtildi.

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD donanmasına ait Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook ve Amerikan füze atar savaş gemisi USS Porter'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Karadeniz'de tatbikat yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Satterfield'in şu ifadelerine yer verildi:

"Amerikan donanmasına ait USS Donald Cook ve USS Porter'ın, TSK ile birlikte Karadeniz'de tatbikat yapmasını memnuniyetle karşılıyoruz. NATO müttefikleri olarak Avrupa ve Orta Doğu'da barış ve istikrarı sağlamak ortak taahhüdümüzdür. Ortak tatbikatlar, güven tesis etmekte, haberleşme imkanlarını iyileştirmekte ve Karadeniz'de ve daha geniş bir coğrafyadaki güçlü güvenlik ortaklığımızı sağlamlaştırmaktadır."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı "TCG Turgutreis" ve "TCG Oruçreis" fırkateynleri ile ABD Deniz Kuvvetleri'ne bağlı "USS Porter" ve "USS Donald Cook" muhripleri arasında Karadeniz'de ikili deniz eğitimlerinin icra edildiği bildirilmişti.
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