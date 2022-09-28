Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ve BAE’de rüşvet ağı kuran teknoloji devi şirkete ceza /28 Eylül 2022 10:07

Türkiye ve BAE’de rüşvet ağı kuran teknoloji devi şirkete ceza

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yaptığı açıklamada, teknoloji firması Oracle’a Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilciliklerinde yerel yetkililere rüşvet vermek için “rüşvet fonu” kurmaktan 23 milyon dolar ceza verdi.

SHABER3.COM

Oracle aleyhine başlatılan çok yönlü soruşturmada, 2014 ile 2019 yılları arasında kurumun Yabancı Ülkeler Yolsuzluk Yasası’na göre yapılan suiistimal ve ihlaller ortaya çıkartıldı.

Komisyon, Oracle'ın Türkiye ve BAE yetkililerine, kurumun politikalarını ihlal ederek bu iki ülkede kurdukları rüşvet fonundan, teknoloji konferanslarına katılmaları için bazı kurum ve kuruluşların yetkililerine rüşvet verdiklerini saptadıklarını açıkladı.

Komisyon, Oracle’ın, Türkiye'deki temsilciliğinin rüşvet fonundan, bazı kurum ve kuruluşların yetkililerinin ailelerinin de uluslararası konferanslarda onlara eşlik etmesi için ödeme yaptıklarını da kaydetti.

“Türk yetkileri ve ailelerinin gezileri rüşvet fonundan karşılandı”

Oracle Türkiye Temsilciliği’nin rüşvet fonlarından, bu yetkililerin eşlerinin ve çocuklarının kendilerine eşlik etmesini sağladığı ayrıca bu kişilere ABD’de Los Angeles ve Napa Valley gezileri yapmalarının sağlandığı, bu giderlerin rüşvet fonundan karşılandığı kaydedildi.

Komisyon ayrıca yardımları için Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu’na da teşekkür etti.

Oracle suçlamaları kabul edip cezayı ödeyeceğini açıkladı

Merkezi Teksas'ta bulunan teknoloji firması Oracle, komisyonun suçlamalarını kabul etti. Oracle, 15 milyon dolar para cezası ve yaklaşık 7 milyon 900 bin dolar tazminat ve faiz ödemeyi kabul etti.

Oracle sözcüsü Michael Egbert, komisyonun hazırladığı raporda yer alan davranışların kurumun temel değerlerine ve politikalarına aykırı olduğunu belirterek, “Bu tür davranışları tespit edersek, gerekeni yaparız” dedi.

Komisyon, 2005 ve 2007 yılları arasında yaptığı denetimlerde, Oracle’ın Hindistan Temsilciliği’ni rüşvet fonu iddiasıyla suçlamış ve 2012 yılında firmaya 2 milyon dolar para cezası vermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye ve BAE’de rüşvet ağı kuran teknoloji devi... Sonraki Haber >>

Avatar 2, 13 yıl sonra vizyona girdi

Avatar 2, 13 yıl sonra vizyona girdi

NASA’dan “Armageddon” provası

NASA’dan “Armageddon” provası

Rusya’da okula silahlı saldırı

Rusya’da okula silahlı saldırı

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:32:42