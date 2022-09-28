Türkiye ve BAE’de rüşvet ağı kuran teknoloji devi şirkete ceza

Oracle aleyhine başlatılan çok yönlü soruşturmada, 2014 ile 2019 yılları arasında kurumun Yabancı Ülkeler Yolsuzluk Yasası’na göre yapılan suiistimal ve ihlaller ortaya çıkartıldı.



Komisyon, Oracle'ın Türkiye ve BAE yetkililerine, kurumun politikalarını ihlal ederek bu iki ülkede kurdukları rüşvet fonundan, teknoloji konferanslarına katılmaları için bazı kurum ve kuruluşların yetkililerine rüşvet verdiklerini saptadıklarını açıkladı.



Komisyon, Oracle’ın, Türkiye'deki temsilciliğinin rüşvet fonundan, bazı kurum ve kuruluşların yetkililerinin ailelerinin de uluslararası konferanslarda onlara eşlik etmesi için ödeme yaptıklarını da kaydetti.



“Türk yetkileri ve ailelerinin gezileri rüşvet fonundan karşılandı”



Oracle Türkiye Temsilciliği’nin rüşvet fonlarından, bu yetkililerin eşlerinin ve çocuklarının kendilerine eşlik etmesini sağladığı ayrıca bu kişilere ABD’de Los Angeles ve Napa Valley gezileri yapmalarının sağlandığı, bu giderlerin rüşvet fonundan karşılandığı kaydedildi.



Komisyon ayrıca yardımları için Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu’na da teşekkür etti.



Oracle suçlamaları kabul edip cezayı ödeyeceğini açıkladı



Merkezi Teksas'ta bulunan teknoloji firması Oracle, komisyonun suçlamalarını kabul etti. Oracle, 15 milyon dolar para cezası ve yaklaşık 7 milyon 900 bin dolar tazminat ve faiz ödemeyi kabul etti.



Oracle sözcüsü Michael Egbert, komisyonun hazırladığı raporda yer alan davranışların kurumun temel değerlerine ve politikalarına aykırı olduğunu belirterek, “Bu tür davranışları tespit edersek, gerekeni yaparız” dedi.



Komisyon, 2005 ve 2007 yılları arasında yaptığı denetimlerde, Oracle’ın Hindistan Temsilciliği’ni rüşvet fonu iddiasıyla suçlamış ve 2012 yılında firmaya 2 milyon dolar para cezası vermişti.