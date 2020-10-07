‘Türkiye ve BAE’nin Libya’ya silah ambargosu ihlalleri arttı’

Guardian’a konuşan diplomat bu uçaklarla taşınanların sözkonusu hava üslerinden Hafter’e kara ya da yine havayoluyla ulaştırıldığını söylüyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı ise sözkonusu askeri üslerin kullanımına dair bir yorum yapmadı.

İstanbul, Gaziantep ve Kayseri'den Libya'ya uçuşlar

Öte yandan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni destekleyen Türkiye’nin de Libya’nın batısındaki güçlere Airbus A400M askeri kargo uçaklarıyla destek göndermeye devam ettiği belirtildi.

Uçuş radar verileri ve uydu görüntüleri Türkiye’nin İstanbul, Gaziantep ve Kayseri’deki havalimanlarından Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Misrata’ya düzenli olarak uçuş yapıldığını gösterdi.

Guardian ayrıca sosyal medyada yayımlanan, bir grup erkeği Gaziantep’te bir uçağa binmek üzere sıraya girerken ve sohbet ederken gösteren iki videoya haberinde atıfta bulundu ve bu kişilerin Libya’ya gönderilen Suriyeli cihatçılar olduğuna inanıldığını yazdı.

Gazeteye konuşan diplomat “Türk hava kuvvetleri belirli uçuş bilgisi bölgelerinden kaçınmak için yeni bir rota izliyor” dedi. Tüm bu uçuşların tarifesiz ya da özel charter uçuşları olduğunu belirten diplomat, bu uçakların "rotalarını gizlemek için uydu alıcı-vericilerini devre dışı bıraktıklarını" söyledi.





Habere göre Türkiye Libya’nın El Vatiye hava üssündeki pisti de büyük uçakların inişini kolaylaştırmak için genişletiyor.





Gazete Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan kıdemli bir kaynağının Ankara’nın Libya’daki faaliyetlerinin Hafter güçlerinin bıraktığı patlayıcıları temizlemeye, insani yardım sağlamaya ve hastane işletmeye odaklandığını söylediğini yazdı.





Buna göre sözkonusu kaynak Türkiye’nin Libya’daki faaliyetlerinin tamamının uluslararası hukuka uygun olduğunu söyledi ve “Hiçbir kararın, yaptırımın ya da uluslararası hukukun ihlali sözkonusu değil. Tüm askeri uçuşlarımız yalnızca Libya’da görevlerini icra eden personelimize gerekli temel malzemenin nakliyesidir. Bunlar arasında mayın temizleme malzemeleri ve Türkiye’nin işlettiği hastanenin tıbbi ve teknik tedarikleri de var” dedi.





Avrupa Birliği bu hafta Libya’daki silah ambargosunu ihlal ettiği iddiasıyla Türk şirket Avrasya Shipping’e yaptırım uygulama kararı almıştı.