Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?

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CEZAEVİNDE HAYAT MÜCADELESİ VEREN 82 YAŞINDAKİ BEKMEZCİ'YE HAPİS CEZASI









Hizmet Hareketine yönelik cadı avı kapsamında tutuklanan ve yaklaşık 15 aydır cezaevinde tutulan 82 yaşındaki Yusuf Bekmezci’nin yargılandığı davada karar çıktı. Yönetici olmakla suçlanan Bekmezci'ye 17 yıl 4 ay hapis cezası verildi





Tutulduğu cezaevinin en yaşlısı olan, ayrıca uyku apnesi, yüksek tansiyon, Alzheimer, ileri derecede işitme kaybı ve prostat gibi birçok hastalıkla mücadele eden Bekmezci’nin sağlık durumu her geçen gün kötüye gidiyor. Kalçasındaki protez sebebiyle merdiven kullanamayan Bekmezci, alt katta bulunan tuvalet ve banyoya giderken çok zorlanıyor.





Alzheimer hastalığı ilerleyen ve unutkanlığı artan Bekmezci, savunmasını sağlıklı bir şekilde yapamadı. Önceki duruşmalarda mahkeme heyetine “Efendim çok özür diliyorum anlatılanlardan çok net bir şey anlamadım, itirazım yoktur, hepinizi saygıyla selamlıyorum, hepimiz insanız, ben neden buradayım, onu dahi bilemiyorum, çok özür diliyorum” ifadelerini kullanmıştı





ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ SEDAT PEKER GRUBUNA OPERASYON

Yer altı dünyasının ünlü ismi Sedat Peker'in organize suç örgütüne yönelik operasyon başlattı.

İstanbul merkezli 5 ilde 121 adrese yapılan baskınlarda 63 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun İstanbul ayağında ise 74 adrese yapılan baskınlarda 43 kişi gözaltına alındı. Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis girdi. Ekipler Peker'in villasında ve cipinde arama yaptı.





İstanbul Emniyetinden yapılan açıklamada şüphelilerin, il genelinde faaliyet gösteren “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “nitelikli yağma”, “gasp”, “rüşvet”, “yaralama”, “tehdit” ile “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başta olmak üzere çok sayıda suça karıştığı belirlendi' denildi .





Bir süredir Türkiye dışında yaşayan Peker ile ilgili Kuzey Makedonya'da operasyon yapılmıştı. Sedat Peker'e Kuzey Makedonya'da sahte kimlik ve pasaport hazırlayanlar tutuklanmıştı





Daha önce Oraganize Suç Örgütü Lideri olmak suçundan yargılanan ve mahkum olan Sedat Peker bir dönem Erdoğan ve AKP'ye destek mitingleri düzenlemişti





Türkiye'den ayrılmasını da Berat Albayrak'a bağlayan Peker MHP'ye yakınlığı ile bilinen bazı organize suç örgütü elebaşlarıyla sosyal medya üzerinden yaptığı tartışmalar ile gündeme gelmişti





'GÜVENLİK SORUŞTURMASI' UYGULAMASI YENİDEN ANAYASA MAHKEMESİ'NE TAŞINACAK

İktidar ortaklarının hukuksuz şekilde yasalaştırdığı 'güvenlik soruşturması' uygulaması tartışılmaya devam ediyor





Kamuya personel alımında uygulanan ancak Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulaması, TBMM İçtüzüğü ve Anayasa’ya aykırılık tartışmasına rağmen kabul edildi.

Çok sayıda meslek grubundan yüz binlerce yurttaşın etkileneceği uygulama yeniden Anayasa Mahkemesi'ne taşınacak.

Türkiye'de artık yeni memur alımlarında Güvenlik soruşturması MİT, emniyet ve valiliklerce yapılacak. Soruşturma sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla Değerlendirme Komisyonu kurulacak.

'KOLTUK KRİZİ' BAŞKA KRİZLERİ DOĞURUYOR

İTALYA BAŞBAKANI ERDOĞAN'A 'DİKTATÖR' DEDİ

Erdoğan’ın Ankara’da ağırladığı Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e yer gösterilmeyerek bir süre ayakta bırakılmasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Konuyla ilgili görüşü sorulan İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'diktatör' ifadesini kullandı.“Ama ülkemizin çıkarları için iş birliğine de hazır olmalıyız” diye ekledi.





Açıklamaya Ankara'dan tepki gecikmedi İktidar sözcüleri sırayla İtalya Başbakanı'nı kınayan açıklamalar yaptılar.

Öte yandan, İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Başbakan Draghi’nin Erdoğan’a diktatör demesi nedeniyle Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.





KORONA TABLOSU AĞIRLAŞIYOR

Tu¨rkiye genelinde hızlı bir şekilde tırmanışa geçen koronaviru¨s tablosu herkesi endişelendiriyor.





Salgının zirveye ulaşması ile yoğun bakım yataklarının dolduğunu açıklayan uzmanlar Hükümeti daha fazla tedbir almaya çağırdı.

Daha önce İtalya, Almanya, Fransa gibi ülkelerin de uyguladığı tam kapanma son dönemde Türkiye için sıkça dile getiriliyor. Ülkedeki tüm kurumların belli bir süreliğine kapatıldığı, insanların zorunlu haller dışında dışarı çıkmadığı tedbir anlamına gelen tam kapanma için gözler kabine toplantısında çıkacak karar çevrildi.





Ancak iktidar ekonomik sebeplerden dolayı önlemleri sıkılaştırmaya pek yanaşmıyor .

Haftanın 5 günü AVM’ler açık, insanlar sokakta, tüm işçiler çalışıyor, toplu taşıma oldukça kalabalık. Çözüm olarak sadece hafta sonunu kapatma çözüm olmayacak gibi .





İNGİLİZ KRALİYET AİLESİ YASTA





Buckingham Sarayı, Kraliçe İkinci Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.





Prens Philip bir süredir bir dizi sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu.





16 Şubat'ta enfeksiyon tedavisi için hastaneye kaldırılan Prens Philip 1 Mart'ta da bir başka hastanede kalp ameliyatı geçirmişti.





İngiliz kraliyet ailesinin kilit önemdeki üyelerinden biri olan Prens Philip, Elizabeth ile 1947 yılında evlenmişti. Yunan prensi sayılan Philip, İngiliz kraliyet ailesinin modernize etme konusunda rol oynamıştı.